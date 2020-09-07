Единый день голосования в России 2020: в каких регионах пройдет и кого будут выбирать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ 3 ДНЯ

Это будут первые после пандемии выборы в России, что наложило свой отпечаток. Голосование продлится не один день — 13 сентября, а растянется на три — с 11 по 13 сентября. ЦИК рассчитывает, что так можно будет избежать излишнего наплыва граждан на избирательных участках. А, значит, снизится угроза заразиться коронавирусом.

Несмотря на то, что это не общефедеральные выборы, они коснутся 83 регионов из 85!

В 20 регионах будут выбирать губернаторов.

В 4 регионах изберут депутатов Госдумы.

В 11 субъектах предстоит выбрать региональные парламенты.

В 5 городах — мэров.

В 22 столицах регионов надо будет избрать городские думы.

И еще в 33 крупных и 51 — не очень больших городах — горсоветы.

Плюс в 3 столицах регионов выберут депутатов внутригородских районов.

А в общей сложности в эти дни в России пройдут почти 9 тысяч выборов всех уровней.

ГДЕ ВЫБЕРУТ ГУБЕРНАТОРОВ

В 18 регионах выбирать губернаторов будут напрямую, всенародным голосованием, а в 2-х — региональными парламентами. Причем, 10 губернаторов избираться будут впервые, и еще 10 — постараются переизбраться на новый срок.

Итак, где изберут глав регионов.

Сначала — где на кресло губернатора претендуют новички:

Регион/и.о. губернатора

Архангельская область - А. Цыбульский

Еврейская автономная область — Р. Гольдштейн

Иркутская область — И. Кобзев

Калужская область — В. Шапаша

Камчатский край — В. Солодов

Коми — В. Уйба

Пермский край — Д. Махонин

Севастополь — М. Развозжаев

Чувашия — О. Николаев

А вот где губернаторы идут на новый срок:

Брянская область — А. Богомаз

Краснодарский край — В. Кондратьев

Костромская область — С. Ситников

Ленинградская область — А. Дрозденко

Пензенская область — И. Белозерцев

Ростовская область — В. Голубев

Смоленская область — А. Островский

Тамбовская область — А. Никитин

Татарстан — Р. Минниханов

И где губернаторов выберут региональными парламентами:

Ненецкий автономный округ — Ю. Бездудный (избирается впервые)

Ханты-Мансийский автономный округ — Н. Комарова (идет на новый срок)

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ГДЕ ВЫБЕРУТ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Спокойно, это не досрочные выборы в Госдуму. Просто за прошедший год 3 депутата сменили место работы, и 1 — погиб. На их место и выберут новых депутатов - в тех самых регионах — одномандатных округах, где были избраны прежние.

Где же конкретно?

Ярославская область - (прежний депутат А. Грибов ушел работать заместителем главы Аппарата правительства России)

Пензенская область (прежний депутат Л. Левин также стал заместителем главы Аппарата правительства России)

Курская область (прежний депутат В. Карамышев стал мэром Курска)

Татарстан (прежний депутат А. Хайруллин разбился на вертолете в феврале 2020 года)

ГДЕ ВЫБЕРУТ ПАРЛАМЕНТЫ РЕГИОНОВ

Регион/Число депутатов в облдуме, заксобрании

Белгородская область — 50 депутатов

Воронежская область — 56 депутатов

Калужская область — 40 депутатов

Костромская область — 35 депутатов

Коми — 30 депутатов

Курганская область — 34 депутата

Магаданская область — 21 депутат

Новосибирская область — 76 депутатов

Рязанская область — 36 депутатов

Челябинская область — 60 депутатов

Ямало-Ненецкий автономный округ — 22 депутата

ГДЕ ВЫБЕРУТ ПАРЛАМЕНТЫ СТОЛИЦ РЕГИОНОВ

Город/количество депутатов в гордуме, горсовете

Астрахань — 36 депутатов

Владимир - 25 депутатов

Воронеж — 36 депутатов

Иваново — 30 депутатов

Ижевск — 35 депутатов

Казань — 50 депутатов

Калуга — 35 депутатов

Кострома — 33 депутата

Краснодар — 48 депутатов

Липецк — 36 депутатов

Магадан — 21 депутат

Нижний Новгород — 35 депутатов

Новосибирск — 50 депутатов

Оренбург — 40 депутатов

Орел — 38 депутатов

Ростов-на-Дону — 40 депутатов

Смоленск — 30 депутатов

Сыктывкар — 30 депутатов

Тамбов — 36 депутатов

Томск — 37 депутатов

Ульяновск — 40 депутатов

Чебоксары — 43 депутата

Фото: Мария АНАНОВА

ГДЕ ВЫБЕРУТ МЭРОВ

Ангарск (Иркутская область)

Белогорск (Амурская область)

Краснокаменск (Забайкальский край)

Черемхово (Иркутская область)

Черногорск (Хакасия)

ГДЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ЕЩЕ

11-13 сентября городские советы или думы предстоит избрать так же в Анапе, Ангарске, Альметьевске, Арзамасе, Армавире, Ачинске, Балашихе, Березниках, Волгодонске, Воркуте, Дзержинске, Дмитрове, Ессентуках, Зеленодольске, Златоусте, Копейске, Набережных челнах, Новороссийске, Новочеркасске, Новом Уренгое, Магнитогорске, Миассе, Минводах, Обнинске, Орске, Подольске, Сарове, Сочи, Тобольске, Шахтах, Шуе, Ухте, Электростали и других городах.