Автор строк "Дорогие сироты, вам могилы вырыты" - получил главную поэтическую премию "Московского счета"

Поэт Михаил Гронас. Фото: YouTube

"За картошкой к бабушке ходили мы. Вышли, а на улице теплынь", - так начинается стихотворение поэтессы Ксении Некрасовой. Если переложить его на современные реалии, получилось бы так: "За книжками на ярмарку ходили мы. Вышли - а на улице теплынь..."

Обычно Московскую книжную ярмарку всегда портит погода: то дождь, то снег, то ветер. Но, словно в награду за половину испорченного пандемией лета, сентябрь начался тепло и ласково.

По традиции поэтическая осень открылась объявлением лауреатов премии «Московский счёт» за лучшую стихотворную книгу 2019 года. Среди огромного множества фамилий авторов, получивших разные промежуточные призы, не вызывает сомнения справедливость присуждения Большой премии. Ее обладателем стал поэт Михаил Гронас за книгу "Краткая история внимания" (М.: Новое издательство, 2019). Гронас - не самый плодовитый автор, первый его сборник вышел почти двадцать лет назад. Однако даже не особенно увлеченные современной поэзией читатели легко вспомнят знаменитое:

Дорогие сироты,

вам могилы вырыты

на зеленой пажити,

Вы в могилы ляжете

и очень нас обяжете,

очень нас обяжете

Заслужив славу почти классика, то ли пророка, то ли юродивого, Гронас замолчал на долгие годы, а потому неудивительно, что нынешняя книга стала событием в литературном мире.

"Стихи его стали более бесплотными, но совсем безусловными, - пишет Майя Кучерская. - Они существуют, как дождь или солнечный свет, вот что с ними произошло за эти 19 лет публичного Мишиного молчания. Они стали неотменяемой частью мира. Все это несмотря на то (или благодаря тому?), что еще немного, и они превратятся в дыхание".

Гронас работает с языком, в его поэзии слышны отзвуки любимого и переводимого им поэта Пауля Целана. "У нас ничего не осталось" — один из основных его тезисов, а любители поэзии уже насоздавали страничек, где делятся цитатами из Гронаса. Строками, чья популярность сравнится с "сиротами", стали такие:

"лечь на дно родной речи

глядеть на то, как она зацветает в протоках,

и снова ползти по дну в иле до слов прости, пойду или мне одиноко"

***

Когда мы придем к власти, мы отменим

все цвета кроме белого,

все события кроме встречи и смерти

все слова и дела кроме прикосновений и междометий.

***

Я весь день пролежал на ладони у снегопада.

Мириады предметов были рады и передавали приветы.

Я не чувствовал разницы между собою и ими.

***

Времена настанут такие, что да и нет

Именами станут двух последних планет,

И меня растянут по длинной тонкой струне

Между ними.

И я буду смотреть, как падает из гнезда,

Продолжая тлеть, оплавленная звезда,

Поджидая смерть, пересвистываясь с ней иногда

Тихими позывными.

Слово молодым поэтам

Поэтический концерт в честь дня города устроила школа Creative writing school. Выпускники поэтического отделения школы выступили в библиотеке Тургенева с полуторачасовым концертом, транслирующимся на страничке в фейсбуке. В концерте приняли участие как признанные мэтры в лице преподавателя школы Дмитрия Данилова, так и молодые авторы, известные читателям "Комсомольской правды" по публикациям в газете. Стихи читали Натали Верна, Аркадий Тесленко, Ангелина Дробышева, Марина Троцкая, Платон Гурьянов, Татьяна Жданова, Вадим Крючков, Татьяна Волок и другие.

Неожиданно перекликалось с забытой Ксенией Некрасовой стихотворение выступившей на концерте Елены Куприяновой: "Я вышла мусор отнести, а там вдруг осень наступила".

Но особенно тепло слушатели встретили доктора и поэта Александра Семенова. Саша прочел нашумевшее, но не поддающееся полной публикации по цензурным вопросам стихотворение "Как пьют поэты".

Алекс Семенов "Как пьют поэты"

Я пил с поэтами. Знаешь, как пьют поэты

Они просят мальчика златокудрого (есть в любом кабаке

В штате на этот случай) обносить их кипящим кубком

С лучшим вином понтийским. А сами при этом

Они возлежат; возле главы юноликие девы

Струны златые лиры сладкоголосой перебирают.

"Кованый рот - говорят поэты - что за нюня ваши тексты!

Только чудак может писать о том, что идеи существуют в сознанье.

Я убежден, что возможное, как говорит Аристотель,

Предшествует актуальному." Поэты, ух, поэты, они ого-го, ты знаешь -

Потом начинают кусками цитировать Феофилакта и Анаксимена -

Естественно, в оригинале, а пули, греческий зря что ль учили.

Натали Верна "Человек выходит из тени"

Человек выходит из тени.

У него широкие плечи и бедовая голова.

Он один на этой арене.

Он один на этой арене.

Он один на этой арене.

До того, как выпустят льва.

Эта схватка – не схватка даже.

Просто зубы вцепились в плеть.

Человек не промажет дважды.

Лев не станет его жалеть.

Это встреча двух равных рёвом,

Между ними и жизнь, и миг.

Человек обладает словом,

Лев в ответ извергает рык.

Лев не понял, что станет больно.

Человек… он давно привык.

На арене. Все время сольно:

Лишь мелькают то лев, то бык.

Человек на свои колени

Морду льва положил и ждёт.

Он один на этой арене.

Он один на этой арене.

Он один на этой арене.

И никто уже не придёт

Елена Куприянова " Я вышла мусор отнести"

Я вышла мусор отнести

А там вдруг осень наступила

Гербариям наскучило в альбомах

И хлынула такая желтизна

Что слепнут глазья фонарей, знакомы

Мне тётушки - на лавке допоздна

Пока зима радикулитом не разбила

Не прилепилось к небесам дождливой горечи детдома

Что людно? Вечер пятницы, понятно

Обещан завтра летний бабий день

Пошли шуршать листвой, покормим белок

Осенне-рыжих - гриб с хвостом поспел

Поход наш прост, немножко мелок

На фоне модных выставочных дел

И подвигов сезонного десанта в морскую теплотень

На джинсах желтые от листьев будут пятна

Я вышла из подъезда

на небе - звезды.

Платон Гурьянов "Герника"

Живые могут нам рассказать

О том, что тыквенный

Латте чем перечный

Шоколад вкуснее, что десять тому назад

Было свободней, но ненадёжней,

Сейчас популярно с матте мороженое.

Трупы неровным рядком лежат.

В центре города сад или парк

Интересен для молодёжи,

Для тех кто постарше важен

Вид на пруд и выгул собак.

У той арочки тикающий заряд.

Под арочкой лавочки, места

Для курения притягательны.

Дети прилагательное

"Круто" чаще использют, чем "отпад" -

Это важно для контекстных реклам.

Один без головы. Кремовый

Фон сразу делает премиум

Среднестатистический инстаграмм,

Фалафель продаётся активнее, чем удон,

Места у окон приносят более чаевых

Кстати, места у окон первыми режет взрыв,

Причинив экономике ресторана урон.

В то время как этот гомон умолк,

Мертвые только что и расскажут,

Кто к выходу нёс чуть живую поклажу,

А кто два пальто к машине волок.