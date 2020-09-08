Протесты в Белоруссии, последние новости на 8 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

Последние новости о ситуации в Белоруссии на 8 сентября 2020 года в материале kp.ru Фото: REUTERS

Протесты в Белоруссии, стартовавшие после президентских выборов 9 августа, продолжаются. Мы собрали последние новости о ситуации в республике на 8 сентября 2020 года.

На фоне 100-тысячного воскресного шествия в Минске и массовых акций в других городах страны, начало недели традиционно сопровождается затишьем в протестной активности. После трудового дня относительно малочисленные демонстранты собираются на импровизированные концерты в своих дворах, в частности, на так называемой "Площади Перемен" (исключительно протестный двор на улице Чернякова).

Утром в понедельник соратники Марии Колесниковой - члена Координационного совета оппозиции - сообщили об ее исчезновении.

По словам очевидцев, около 10 часов Колесникову якобы посадили в микроавтобус "Соболь" с надписью "Связь" у Национального художественного музея, в центре Минска, и увезли в неизвестном направлении. С тех пор Колесникова на связь не выходила. Родственники Марии подали заявление в милицию, его приняли, начаты поиски.

Москва и Минск начали проработку условий переброски нефтепотоков из портов Литвы в российские. Объем нефтепродуктов оценивается в 3-4 млн тонн, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на санкции прибалтийских государств пообещал переориентировать грузоперевозки из портов этих стран.

Ситуацию в Белоруссии прокомментировали в Кремле. Вот что отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

- о воскресных протестах в Минске: Москва исходит из того, что хулиганские выходки, в том числе разбитая витрина в кафе, уже проверяют, правоохранители Беларуси выполняют свою работу

- о записи разговора Берлина и Варшавы про Навального: в Кремле не оценивают переданную Минском запись, это работа спецслужб, что они и делают.