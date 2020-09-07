Сидит на шее? Лера Кудрявцева ответила на слухи о том, что содержит молодого мужа Игоря Макарова

Поклонники не устают обсуждать большую разницу в возрасте между Лерой и Игорем – целых 16 лет. Фото: Инстаграм.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров живут в законном браке уже семь лет. Супруги счастливы вместе и воспитывают двухлетнюю дочь Машу. Между тем, поклонники не устают обсуждать большую разницу в возрасте между ними – целых 16 лет. Кое-кто даже подозревает молодого хоккеиста в корысти – мол, он женился на известной телеведущей исключительно из-за денег. Злопыхатели распускают слухи, что Игорь – не главный добытчик в семье. В эфире программы «Звезды сошлись» Лера жестко пресекла все домыслы о том, что она содержит молодого мужа.

В новом выпуске шоу на канале НТВ зашла речь о парах, в которых партнер находится на полном обеспечении у своей половины. Лера решила высказаться о финансовой ситуации в своей семье и сообщила, что ей совершенно незнакома эта проблема. По словам телеведущей, заработки мужа-спортсмена гораздо выше ее собственных.

- Он больше меня зарабатывает. Почему, когда мы говорим о любви, мы сразу говорим про деньги? - возмутилась телезвезда.

Во время дискуссии Леру поддержала ее подруга, актриса и телеведущая Яна Поплавская.

- У Леры есть деньги. Она всю жизнь делала себя. Работала на кучу программ. И что? На ней женились только потому, что у нее есть деньги? – негодует звезда «Красной шапочки».

К слову, избранник Яны журналист Евгений Яковлев на 12 лет младше ее. 53-летняя актриса живет с радиоведущим ВГТРК с 2015 года. Пара обручилась, но пока не торопится ставить штамп в паспорте.

Что до заработков супруга Леры, то здесь все далеко не так однозначно. Известно, что в июле 2019 года хоккеист, игравший тогда за столичное «Динамо», согласился на минимальный контракт с зарплатой в 30 миллионов рублей за сезон. Однако уже в сентябре Игорь подписал более выгодный контракт с "Авангардом", а в декабре прошлого года перешел в хоккейный клуб «Сибирь». Ради новой команды ему пришлось разлучиться с семьей и переехать в Новосибирск. Какую зарплату ему предложили в новосибирской команде, не разглашается. Но уже в апреле этого года руководство клуба сообщило, что расстается с Макаровым. На официальном сайте команды появилась новость о том, что хоккеист покидает «Сибирь», так как у него закончился контракт, и продлевать его руководство клуба не будет. С какой командой Игорь проведет следующий сезон, пока неизвестно – сейчас спортсмен занят поисками новой работы.

Но Лера права: не в деньгах счастье. Телеведущая не раз подчеркивала, как ей повезло с мужем. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров сыграли пышную свадьбу в 2013 году. Поначалу многих удивляла большая разница в возрасте супругов, но теперь даже отъявленные скептики признали, что они гармоничная пара. Сама телеведущая недавно призналась: «Это мой человек, просто мой». Во время прямого Инстаграм-эфира с Тиной Канделаки Кудрявцева рассказала, как развивался ее роман с будущим мужем. Лера призналась, что интим у них с Игорем случился уже на первом свидании.

- Сколько я продержалась до первого секса? 8 часов. Я не шучу. Все было в первый же день, да, - рассказала она Тине Канделаки. - Сейчас объясню. Может, я вру, что именно 8 часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой.

По словам Леры, инициативу на первом свидании проявил именно Макаров. Они с мужем познакомились в ресторане – сидели за соседними столиками, и Игорь набрался храбрости и подошел к ней.

- Он, кстати, говорит, что я ему глазки строила. Врет! Это он ходил вокруг меня. Кто проявил инициативу и пригласил к себе домой? Он, конечно. Не я же, - рассказывала Кудрявцева.

При этом телеведущая не скрывает, что иногда ощущает себя более молодой, чем ее благоверный – обычно это бывает в те моменты, когда Игорь целый день лежит на диване и ничего не делает. Иногда Лера устает от супруга и чувствует, что ей нужно уединиться. В такие дни супругов спасает гостевой домик, расположенный у них на участке. Телеведущая признается, что может на время «отселить» в него мужа.