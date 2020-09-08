«Не все на эстраде благополучно»: Лариса Долина отправила учеников набираться опыта на «Голосе»

Певица делится секретом успеха и настоящего хита Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На этой неделе у Ларисы Долиной юбилей. Народная артистка отмечает 65-й день рождения. Но дома Ларисе Александровне этим сентябрем не сидится – в конце месяца Долина выступает на джазовом фестивале в Сочи. А на днях мы поговорили с Ларисой Долиной в Крыму на фестивале «Таврида – Арт». Артистка здесь участвует в джазовом джем-сейшене с коллегами и джаз-бендом резидентов арт-кластера «Таврида». Перед выступлением Лариса Долина ответила на несколько вопросов kp.ru о том, какую смену себе готовит. Кстати, 8-летняя внучка звезды Саша Долина, прекрасно поет – и бабушка порой дает ей уроки. Но знаниями и мастерством Лариса Александровна делится не только с родней.

- Кому из молодежи вы свой опыт передаете?

- У меня есть студенты – их 25, которым я преподаю вокал на кафедре эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. Я и преподаю, и завкафедрой.

- Как из-за карантина прошел у вас набор? Ректор Щуки нам рассказал, что в театральном, благодаря онлайн набору появилось много ребят из дальних регионов.

- И у нас также – онлайн набор. Москвичей мало, а вот из регионов очень много студентов.

- У вас ведь уже выпускников немало? Ваши ученики наверняка в столице стремятся остаться?

- Выпускников прилично, да. Кто-то уехал в регионы, кто-то остался. А кто-то вот пошел на «Голос». Мои выпускники, уже несколько человек, сейчас прошли «слепые прослушивания». Главное, теперь чтобы к ним все развернулись.

- Вы говорите, что готовите артистов, которые могут составить конкуренцию сегодняшним звездам. От чего зависит успех молодежи?

- Главная движущаяся сила – это желание покорить себя, свои цели, потом всю нашу страну. Без желания ничего не получается.

Лариса Долина на ситуацию в шоу-бизнесе влияет активно: учит молодых музыкантов вокалу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У поющих блогеров желания и энтузиазма хватает. Почему блогеры без спецобразования поют в соцсетях и это молодежи нравится?

- Я ничего этого не видела, не знаю. Поэтому рассуждать на эту тему не могу, мне это не интересно.

- Но вот такая сейчас ситуация в шоу-бизнесе. Как исправлять ситуацию – сделать так, чтобы на сене появлялось больше молодых профессионалов?

- Не скажу, что у нас на эстраде и в шоу-бизнесе сейчас все благополучно. Молодежи нужно приобретать опыт. А опыт с кем и с чем он приходит? Старшие товарищи им должны показать мастер-класс: тогда молодым артистам будет у кого учиться и приобретать опыт, а значит они будут конкурентно-способными для наших сегодняшних звезд. Молодежь должна ориентироваться на самое лучшее. Поэтому я приветствую идеи совместных выступлений, встреч артистов с молодежью. Такие встречи позитивно влияют на молодежь.

- Жанров теперь модных в музыке полно. А как же джаз, его влияние уменьшилось к 20-м годам 21 века?

- А что можно изобрести нового кроме джаза? Джаз – свободное искусство, оно всем понятно абсолютно. Даже человек, который приходит и не знает, что такое джаз – у него не мозги работают, а начинает работать сердце. Таких случаев миллион. Если человек сердцем принимает музыку, значит он на всю жизнь полюбит этот жанр. А его нельзя не любить – это свобода, это крылья, это импровизация. Многие очень любят жанр импровизации.

- Это модно теперь в разговорном жанре.

- А уж если говорить о музыкальной импровизации – это высший пилотаж.

История хита из первых уст

Главный хит Ларисы Долиной – «Погода в доме». Скоро четверть века, как Долину просят исполнить ее на каждом концерте. Слова написал Михаил Танич, а музыку Руслан Горобец. Лариса Долина накануне юбилея рассказала историю появления хита в передаче «Привет, Андрей!»

В середине 90-х у певицы гастроли шли чуть ли не круглый год, и однажды она заехала на пару дней домой поменять вещи. В этот момент и раздался важный звонок: «Снимаю трубку - Михаил Исаевич говорит: «Лариска, привет. Я тут написал мужской стишок, хочу тебе прочитать, твое мнение узнать». И начал читать мужской вариант песни «Погода в доме». У меня градом полились слезы — просто градом! Это было под стать моему состоянию души, настроению тогдашнему. Он не дочитал даже еще, а я начала кричать в трубку: «Михаил Исаевич, никакой это не мужской текст, срочно переписывайте на меня, срочно!» Он сказал: «Лариска, да хорошо, конечно».

Тогда у певицы были семейные неурядицы со вторым супругом продюсером Виктором Митязовым, поэтому она и остро прочувствовала настроение песни. Танич перезвонил через 30 минут и прочел Ларисе тот вариант «Погоды в доме», который сейчас все мы знаем наизусть. Спустя три часа после появления обновленного текста Руслан Горобец написал на эти стихи музыку. Вот так за один день родился хит. Долина вспоминает: «Я после концерта получала записки и письма от тех людей, которым эта песня помогла не разойтись. То есть эта песня очень многим парам не дала расстаться. Вот в этом, конечно, гений Танича!» Самые близкие люди для Долиной сейчас, по которым она сверяет погоду в доме – дочь Ангелина и внучка Александра.