Бойкот доллара: Китай может отказаться от инвестиций в американские гособлигации Фото: REUTERS

Власти Китая могут последовать примеру Москвы, чтобы насолить Штатам. Например, избавиться от триллионных инвестиций в американские гособлигации. Такой вывод делает обозреватель американского онлайн-издания The Street Майк Шедлок. Что это значит для мировой экономики? И как отразится на долларе?

РОССИЯ КАК ПРИМЕР ДЛЯ КИТАЯ И САУДИТОВ

Большинство стран мира, у которых есть хоть какие-то резервы, внушительные суммы денег держат в американских гособлигациях. Доходы по ним маленькие, зато высокая надежность и ликвидность (то есть продать бумаги можно в любой момент). В лидерах с большим отрывом два азиатских тигра - Япония и Китай (см. графику).

Но если первая продолжает наращивать инвестиции в американскую экономику, то китайцы, наоборот, потихоньку распродают гособлигации США. За год вложения сократились почти на $40 млрд – до $1,07 трлн. В Поднебесной опасаются того же, чего несколько лет назад опасались в России, - финансовых санкций и конфискации резервов. Как результат торговой войны с США или реакции Запада на события в Гонконге.

Речь только о государственных вложениях. Еще есть частные инвестиции. В целом иностранные инвесторы вложили в экономику США более 20 триллионов долларов. По данным US Treasury.

Напомним, в 2010 году Россия входила в число крупнейших кредиторов США. Объем вложений в американский госдолг тогда достигал $176 млрд. Но после 2014 года наша страна стала постепенно выводить деньги в другие финансовые активы. В 2018 году покинула список 30 крупнейших держателей госдолга. А в начале этого года сократила вложения в американские госбумаги почти до нуля. На счетах осталась «символическая» сумма – около $4 млрд.

- Китай постепенно сократит свои вложения в США до $800 млрд. Но в крайнем случае (например, при военном конфликте) он может продать и все свои облигации, - говорит Си Цзюньян, профессор Шанхайского университета финансов и экономики, в интервью китайскому изданию South China Morning Post.

Примечательно, что сокращает вложения в американские гособлигации и другая страна, у которой отношения с Америкой тоже стали натянутыми, - Саудовская Аравия. За год объем средств, вложенных в госдолг США, сократился на треть: со $180 до $125 млрд.

- У китайцев осторожная стратегия. Они не продают бумаги, а просто перестают реинвестировать деньги. То есть выводят их по мере погашения бумаг. Этот процесс может быть растянут на 20 – 30 лет, но при желании его можно ускорить, - говорит Михаил Королюк, макроэкономист, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

По его мнению, Китай может использовать потенциальный отказ от инвестиций в США как элемент торга в переговорах с американской администрацией. Или пустить ресурсы на строительство внутренних инфраструктурных проектов, в том числе на «Новый шелковый путь».

ДОЛЛАР МЕНЯЮТ НА ЕВРО, ЗОЛОТО И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ

В одночасье отказаться от инвестиций в американскую экономику не получится. Мир слишком завязан на доллар. Крупнейший финансовый рынок и крупнейшие банки находятся в США. С этим приходится считаться. Но постепенно процесс отказа идет. К примеру, доля доллара в валютных резервах российского Центробанка упала ниже 25%. Китайский Народный банк идет следом. Согласно последним доступным данным, доля доллара в золотовалютных резервах Поднебесной еще в 2014 году упала до 58%. А сейчас, скорее всего, опустилась еще ниже.

Куда пошли деньги? Ответ прост: в другие валюты (в основном в евро) и в золото. К примеру, Европейский центробанк планирует и дальше выпускать гособлигации Евросоюза (до этого лета на бирже котировались только долговые бумаги отдельных стран). С европейцами договориться проще. Да и размер экономики ЕС сопоставим с размерами экономики США. При этом ставка на золото хорошо сыграла в этом году. Драгоценный металл резко подорожал на фоне коронакризиса.

Кроме того, в первом квартале 2020 года случился еще более показательный прецедент. Доля доллара в товарообороте между Россией и Китаем впервые за всю историю упала ниже 50%. Об этом говорят данные Центробанка и Федеральной таможенной службы России.

- Чрезмерно агрессивная санкционная политика может подорвать превосходство доллара в долгосрочной перспективе. Санкции - очень мощный инструмент для Соединенных Штатов, но, как и любой инструмент, вы рискуете тем, что другие начнут искать альтернативы, если вы переусердствуете, - заявил изданию Nikkei Asian Review экономист Гарвардского университета Джеффри Франкель. - Гегемония доллара не выбита на камне. Думаю, глупо было бы предполагать, что доллар навсегда останется неоспоримой международной валютой номер один.

Кстати, чтобы не повторить злополучный опыт Ирана, которого дважды отключали от международной финансовой системы SWIFT, Россия и Китай активно внедряют собственные системы международных платежей. У нас это СПФС – система передачи финансовых сообщений. А в Китае – CIPS (China Interbank Payments System).

- Страны готовятся к трансформации мировой денежно-кредитной системы. Видимо к переходу на электронные национальные деньги и к взаиморасчетам без использования американского доллара, - считает Светлана Иванова, профессор кафедры мировой экономики РЭУ им Г.В. Плеханова.