Росздравнадзор признал: в ряде российских больниц недооценили смертность от коронавируса

Какого количества погибших от новой инфекции могли не досчитаться? «КП» обратилась за комментариями к экспертам Фото: Иван МАКЕЕВ

- Было поручение проанализировать все летальные исходы в «ковидных» стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, - рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, слова которой приводит «Медвестник». В ряде российских больниц смертность от коронавируса «переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», пояснила Самойлова. Она добавила, что выяснить это удалось на основании анализа медицинских карт пациентов.

ИЗ-ЗА ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫРОСЛА СМЕРТНОСТЬ

- За месяцы, прошедшие с начала эпидемии, смертность в нашей стране заметно превысила «стандартную», характерную для последних лет, - отмечает профессор Школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - За первое полугодие 2020 года, по данным Росстата, общая смертность превысила показатель за тот же период 2019 года на 4,8%, что в абсолютных числах на 57 961 смерть больше. Это наталкивает на мысль, что на такой прирост мог повлиять коронавирус.

В предыдущие годы колебания смертности были связаны в первую очередь с экономическими факторами и потреблением алкоголя, говорит эксперт.

- Исследования показывают, что алкоголь был ведущим рычагом колебаний смертности в России за последние 30 лет. Сейчас же предварительные исследовательские оценки того, сколько граждане выпивали во время пандемии, говорят, что роста потребления алкоголя в целом в РФ не произошло, - продолжает Артем Гиль. - Определенные подгруппы населения могли увеличить его, в таком случае другие подгруппы снизили потребление алкоголя, что требует более детального изучения.

В целом, такая мощная причина колебаний смертности, как алкоголь, не может полностью объяснить прирост смертности в 2020 году. Среди более очевидных причин — снижение доступности медпомощи людям с другими заболеваниями, кроме ковида, и, собственно, смертность от коронавирусной инфекции, говорит эксперт.

- Встает вопрос: что сыграло решающую роль в повышении смертности — ковид или ограничения доступа к другим видам медпомощи из-за эпидемии?

- Чтобы ответить на этот вопрос, нужно дождаться конца года и проанализировать итоговые цифры всей учтенной смертности по причинам, из-за которых ушел из жизни каждый человек. Плюс провести опросы врачебного сообщества и пациентов о том, как оказывалась медицинская помощь в период пандемии. Сейчас мы можем только выдвигать гипотезы. Очевидно, что обе причины связаны с избыточной смертностью, но с перевесом в сторону коронавируса.

ГДЕ-ТО НЕДОСЧИТАЛИСЬ, А ГДЕ-ТО - ПЕРЕОЦЕНИЛИ

- Есть и такой важный нюанс: в первые месяцы эпидемии российские рекомендации по регистрации «ковидной» смертности не соответствовали рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, - рассказывает эксперт. - ВОЗ рекомендовала при положительном тесте на коронавирус всегда указывать в числе причин смерти эту инфекцию у пациентов с рядом тяжелых хронических заболеваний. Поскольку известно, что COVID-19 утяжеляет течение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкозаболеваний и др.

- Но ведь потом наши рекомендации привели в соответствие с международными?

- Да. Однако Росздравнадзор, насколько понимаю, оценил регистрацию смертности за все месяцы, включая те, когда еще было несоответствие.

- Глава ведомства сказала, что есть также больницы, где, по-видимому, переоценили смертность от коронавируса: в статистику там включали едва ли не 100% всех умерших пациентов. С одной стороны, в некоторой степени это логично, если людей привозили именно в перепрофилированные, ковидные госпитали. С другой стороны — насколько велика может быть переоценка, на ваш взгляд?

- Пока не проведены серьезные исследования, сказать сложно. Если рассуждать логически, переоценка все-таки не была очень высокой, скорее всего. Как минимум потому, что региональным властям важно показывать эффективность борьбы с коронавирусом. Они бы вряд ли массово допускали завышение реальной смертности от ковида, потому что тогда продлевались бы ограничительные меры, что плачевно для экономики.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

Михаил Мурашко: «Речь не о неточности российской статистики, а о результатах проверок отдельных больниц»

- Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой (о неточностях статистики «ковидной» смертности. - Ред.), не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций, - заявил в комментарии для СМИ глава Минздрава.

Увеличение смертности в период пандемии COVID-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, отметил министр.

«Процесс определения причины смерти может занимать длительное время. И по его окончании статистические данные уточняются. Такие подходы действуют не только в период пандемии, но и в «мирное» время», - добавил Мурашко.