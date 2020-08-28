Эксперты оценили шансы новых партий на предстоящих выборах

Новые люди предлагают мыслить по-новому и не откладывать действие! Фото: СОЦСЕТИ

Уходящая неделя ознаменовалась заметным ростом политической активности внутри России, поскольку до единого дня выборов 13 сентября остается совсем немного времени. В Москве руководители четырех новых партий - «Зеленой альтернативы», «За правду», «Новые люди» и «Партии прямой демократии» - впервые встретились лицом к лицу, чтобы познакомиться и присмотреться к будущим конкурентам. По мнению экспертов, некоторые из участников этой встречи действительно имеют неплохие шансы через год оказаться в парламенте.

Эксперты отмечают, что наиболее экзотическим для России выглядит попытка Партии прямой демократии, шире известной как «Партия танчиков» или «Партия Wargaming», строить партийную структуру почти целиком в Интернете.

«Цифровой сегмент очень быстро мобилизуется, но его представителей еще надо довести до избирательных участков, - говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. - Как показывает практика, таким партиям необходимо какое-то движение off-line. Шествия, акции, косплей — только на онлайновых действиях прийти к успеху крайне сложно».

«Есть большие сомнения, что российское общество созрело для перехода к инструментам сетевой электронной демократии, а законодательство сможет надежно защитить гражданина от злоупотреблений и манипуляций его данными», - предупреждает политолог, основатель дискуссионного клуба «Достоевский» Алексей Живов.

По мнению экспертов наиболее востребована сейчас не виртуальное общение с избирателями, а личный контакт, общение на местах. В этом направлении удачно работает партия Алексея Нечаева «Новые люди».

Дмитрий Абзалов отмечает, что ставка «Новых людей» на базовый запрос общества — на обновление власти – крайне правильная. Но обновление, это не когда госслужащий стал депутатом, а когда в принципе во власть приходят новые люди. Селфмейд люди, которые никогда не были во власти, как это и происходит у Нечаева. «Этот подход достаточно эффективен, можно перечислить целый ряд партий, которые именно таким способом пришли к власти в Европейском Союзе», - подчеркнул политолог.

О том, как завоевать уважение избирателей рассуждает и Алексей Живов:

- Путь к сердцу избирателя лежит через решение конкретных региональных проблем в инфраструктуре, безопасности, экономике и экологии. Политики, решающие эти проблемы приобретают популярность и любовь избирателей. Потому тактика «малых дел» , которую использует партия Алексея Нечаева, а так же опора на регионы, могут дать действительно хороший электоральный результат.

Как отметил кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, партия «Новые люди» Алексея Нечаева демонстрирует максимально деловой, «бизнесовый» подход к работе.

- «Новые люди» позиционируются как вышедшая из бизнеса, а поэтому дружественная бизнесу политическая сила. Они не демонстрируют непримиримого антагонизма к действующим партиям власти, но деликатно намекают: может, пора на покой? Нечаев говорит не только о бизнесе, но и о социальных лифтах. Здесь очевидна опора на социологические данные: наши граждане всё больше склоняются от стабильности к переменам. В отличие от левых, «Новые люди» предлагают не радикальное перераспределение государственных средств, но создание благоприятных условий для достижения своих целей в рамках равного доступа к государственным благам и единого для всех закона. На площадке ЭИСИ их презентация воспринималась как наиболее продуманная, а подход партии к политике — наиболее «взрослым».

На то, как выстраивают политическую программу «Новые люди» обратил внимание и Абзалов: « Сегодня необходимо правильно позиционироваться на теме современной повестки. В партии отслеживают, то, что происходит. Недавнее заявление о восстановлении доверия к правоохранительным органам - сверхактуально! Исходя из представленности на местах, у «Новых людей» есть шанс получить региональные мандаты — а для новой партии это крайне важно», - отметил он.

Эксперты отмечают, что на выборах будет присутствовать и еще одна партия, которая на данный момент продемонстрировавшей высокий уровень готовности к политической жизни – это партия «За Правду» Захара Прилепина. Впрочем, у экспертов есть вопросы к позиции партии, особенно к тому, что ее повестка может быть мало актуальна для всей России в целом.

- Электорат партии не слишком объемен, а ее рейтинг и антирейтинг прямо связаны с персоной Прилепина. Так что, по словам политолога, проголосовать «За Правду» придут какие-нибудь беспартийные коммунисты или посетители гоблинского «Тупичка», - считает Станислав Бышок.

Дмитрий Абзалов считает, что несмотря на крайне радикальную позицию партии, у них нет четкой политической платформы.

- «За правду» - она не правая и не левая, но пытается играть и там, и там. Но чтобы не превратиться в популистскую партию, просто отбирающую голоса радикалов, какая-то повестка - или правая, или левая - все же необходима. Их сочетание обязательно вызовет противоречия между собой.

Больше всего вопросов у экспертов вызывает пока что партия «Зелёная альтернатива» Руслана Хвостова.

- Она наименее узнаваемая из четырёх новых политсил, - говорит Станислав Бышок. - На Западе, откуда русские политики и исторически, и сегодня черпают вдохновение, экологическая тема плотно связана с левым идеологическим спектром, требующим открытых границ, импорта мигрантов и преодоления собственной национальной гордости. У российских «зелёных», благо, такого радикализма не просматривается, но присутствует идея безусловного базового дохода и национализации добывающих предприятий. Само по себе появление в России экологической повестки — хороший знак, показывающий уровень развития нашего общества. Вот только готовы ли наши сограждане сегодня поддержать именно нишевую «зелёную» партию?».

Аналогичные вопросы к новым российским зеленым возникли и у Алексея Живова. «Тема экологических проблем в стране действительно острая, а последние экологические скандалы в Шиесе и у горы Куштау решались силовым способом. Для партии, которая хочет обратить на себя внимания и пройти в Думу, надо быть готовым к таким испытаниям в полевых условиях. Есть ли у них ресурсы и желание – вот вопрос», - отметил он.

Итак, по итогам первого смотра новых партий эксперты назвали наиболее существенные их проблемы. Фаворитом, судя по всему, оказались «Новые люди», двумя аутсайдерами - «Зеленая альтернатива» и «Партия прямой демократии», а «За Правду» расположилась где-то меду ними.