«Поседел от горя»: 59-летнего Олега Меньшикова не узнают поклонники

Артист переживает смерть своего учителя Фото: Иван МАКЕЕВ

На прошлой неделе ушёл из жизни 90-летний актер Владимир Андреев. Прощание с народным артистом СССР прошло в Театре имени Ермоловой. Олег Меньшиков очень остро переживает смерть своего учителя.

Блогеры писали, что артист нервничал на похоронах, даже поругался на траурной церемонии с телевизионщиками, которые пытались сделать репортаж со скорбного мероприятия.

И видимо, до сих пор приходит в себя от утраты.

В первые выходные сентября компания Bosco di Ciliegi и Фонд «Друзья» провели второй благотворительный теннисный турнир Bosco Friends Open. Гостем мероприятия стал Олег Евгеньевич с женой Анастасией Черновой.

Гостем благотворительного мероприятия стал Олег Евгеньевич с женой Анастасией Черновой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако поклонники с трудом узнали 59-летнего франта. Меньшиков теперь абсолютно седой. Видимо, на фоне тяжёлой утраты артисту не до привычного «тюнинга» и звёздного лоска.

Напомним: с 36-летней актрисой Анастасией Черновой Олег Меньшиков счастлив уже 15 лет.

Правда супруги переживают, что у них до сих пор нет детей.

- Конечно, мы хотели иметь детей, но не получилось у нас. Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило, - рассказал в недавнем интервью Олег Меньшиков. - Не могу сказать, что это трагедия, но безусловно, определенные коррективы эта история внесла в нашу жизнь. Какие-то другие формы родительства мы не рассматриваем. Что называется, Бог не дал.