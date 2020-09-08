«Эти ребята не крутятся в молодежной среде»: самый крупный грант на «Тавриде» получил проект из Бурятии

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко с победителями грантового конкурса. Фото: пресс-служба «Тавриды»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида – Арт». Две тысячи молодых людей участвовали в познавательных, обучающих, развлекательных мероприятиях. На фестивале прошел грантовый конкурс инициатив молодежи – публичная защита проектов продолжалась два дня. 150 проектов претендовали на гранты – в итоге 30 участников из 19 регионов России стали победителями, на реализацию проектов выделено 15 миллионов рублей.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей грантового конкурса: «В 2020 году мы внесли изменения в конкурс: теперь он общий для всех девяти направлений. В итоге у нас прошла одна большая церемония награждения для всех участников арт-кластера. Мы видим, как ребята воплощают свои идеи в жизнь и с каждым годом конкурс набирает все большие масштабы. Желаю всем победителям удачи и успешной реализации своих проектов».

В конкурсе могли представлять проекты инициативные молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. В девяти номинациях: добровольчество, инициативы творческой молодежи, молодежные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм, студенческие инициативы, укрепление семейных ценностей. Идей у молодых и творческих людей было множество: защищали проекты турэкскурсий по регионам, сценарии фильмов, концепции архитектурных бюро, интенсивы по развитию движения КВН. Проекты участники грантов представляли эксперты креативных индустрий и Федерального агентства по делам молодежи по социальному проектированию.

Татьяна Черных из Бурятии получила самый крупный грант — 1 миллион 160 тысяч рублей. Фото: пресс-служба «Тавриды»

К примеру, ребята из Омска получили гранты на проведение танцевального фестиваля – 230 тыс. руб. на организацию двухдневного фестиваля с мастер-классами, лекциями и баттлами. И на реализацию проекта «Я слышу» - планируется создание в адаптивной школе-интернате №15 комфортной досуговой зоны для слабослышащих и глухих детей. На средства гранта (100 тыс. руб.) будет отремонтировано помещение в школе и закуплены игры, пазлы и др.

А самый крупный грант получила Татьяна Черных из Бурятии на проект «Отправная точка» – его размер 1 млн. 160 тыс. руб. Черных объяснила, что проект должен помочь молодежи из отдаленных сел Бурятии, которые чаще всего после школы идут работать, а не продолжать дальше обучение. Татьяна объяснила: «Эти ребята не всегда знают обо всех возможностях, которые есть у нас в стране, просто потому что не крутятся в молодежной среде. В рамках проекта мы организуем именно образовательный модуль, чтобы познакомить ребят с различными возможностями для молодежи, в том числе и с социальным проектированием».

Победители разъехались по своим регионам – у них впереди год для воплощения в жизнь проектов, которые они представили на «Тавриде».