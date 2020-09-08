Забытая в самолете Библия вернулась к владельцу через 30 лет

Получив Библию в руки, пастор удивился мелкому шрифту Фото: Shutterstock

Американка Лори де Волл проработала стюардессой большую часть своей жизни. Она не удивлялась, когда после почти каждого рейса в салоне самолета она находила вещи забывчивых пассажиров.

Почти 30 лет назад после того, как лайнер приземлился в Калифорнии, она нашла на сиденье Библию. Стюардесса вспомнила, что на этом месте сидел пастор. И взяла книгу с собой в надежде, что скоро вернет ее законному владельцу.

Но прошли годы. И о Библии Лори вспомнила случайно, когда во время переезда разгружала коробки со своими вещами.

- Я нашла Библию, открыла ее и увидела, что на ней указан адрес владельца. – рассказала она. – Да, прошло много времени, но мне повезло!

Конечно, спустя 26 лет всякое могло произойти, но пастор Адам Лопес был жив и здоров. Более того, по указанному на Библии адресу он жил всю свою жизнь, никуда не переезжая. Так что найти его не составило особого труда.

Получив Библию в руки, пастор удивился мелкому шрифту, передает Fox News.

- Тогда я был молодым, у меня было отличное зрение, очки не носил, но сейчас, чтобы читать, мне точно необходимо увеличительное стекло. Главное, что она ко мне вернулась.