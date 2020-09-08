Геннадий Онищенко: Чтобы Навальный после комы быстрее пошёл на поправку, нужен консилиум российских и немецких врачей

Геннадий Онищенко
Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
- Геннадий Григорьевич, судя по информации из Германии, Алексея Навального вывели из искусственной комы и выводят из аппарата искусственной вентиляции легких. И он реагирует уже на слова… Как быстро может пойти выздоровление? Как быстро он может войти в форму?
- Во-первых, я думаю, вы этот значительный повод нашли для того, чтобы получить от меня поздравления с Международным днем солидарности журналистов.
- Да, спасибо огромное.
- Да, пожалуйста вам огромное.
Во-первых, то, что вы сейчас говорите, - это вольное изложение информации со стороны как раз тех, кто сегодня празднует международную солидарность друг с другом. Это не медицинский документ, который называется «история болезни». И этого документа мы не видим, о нем можно было говорить и можно было ссылаться на него только в тот период (20 - 22 августа. - А. Г.), когда Навальный находился в Омске.
Наши врачи давали тогда комментарии хотя и устные, но они были подтверждены документально. Тот материал можно было воспринимать как достоверный медицинский факт.
Все остальное, - начиная от вот таких журналистских публикаций, на которые сейчас ссылаются, до высказываний госпожи Меркель и других европейских лидеров, коим сегодня вдруг тоже захотелось поучаствовать в этом процессе, - все это не подкреплённые ничем слова.
Вот поэтому трудно сказать, что будет дальше (с Навальным. - А.Г.).
Но, если исходить из версии той, которую первоначально озвучили профессионалы – врачи, причем принципиальным является то, что эти врачи стояли у постели этого больного, у постели Навального, и они говорили о гипогликемической коме...
СПРАВКА
Гипогликемическая кома - остро возникающее патологическое состояние, проявляющееся реакцией нервной системы в определённой последовательности (кора больших полушарий → мозжечок → подкорково-диэнцефальные структуры → жизненно важные центры продолговатого мозга), связанное с падением или резким перепадом уровня гликемии (концентрации углеводов в плазме крови). Кома развивается остро.
- Так вот - в принципе, я надеюсь, что, с учетом возраста Навального, с учетом его физического состояния до заболевания, - того что я видел, - в этом случае дело пойдет на поправку достаточно быстро.
Конечно же, ему нужно будет заняться своей эндокринной системой. И, если у него, действительно, диабет, то сегодня есть хорошие препараты, которые позволят быть социально адаптированным полностью, и, за исключением целого ряда ограничений необременительных, выполнять свое жизненное предназначение. Вот что я могу сейчас сказать по этому поводу.
- Зачем немцы держали Навального в медикаментозной коме?
- Зачем? Трудно сказать... И - держали ли они его вообще? Потому что, опять же, - это не комментарии медиков.
- Как дальше может развиваться ситуация с лечением Навального?
- Самое главное, что было бы сегодня и самым правильным, - это собрать консилиум немецких и наших врачей. Учитывая, что пациент находится в Германии, конечно же, этот консилиум должен состояться там - у постели больного.
То есть наши врачи должны туда приехать со своими данными. Внимательно ознакомиться с данными медицинских документов, а не публикаций и не с заявлением госпожи Меркель, а именно - с историей болезни. И выработать общую тактику лечения. Это как раз будет на пользу, прежде всего, пациенту.
Почему?
- Да, обоснуйте, пожалуйста...
- Потому что первая часть его заболевания, сама острая, документирована нашими врачами. Потом происходит обрыв. И затем начинается эпопея немецких врачей. Поэтому - вот эти две вещи должны быть соединены. Иначе окончательного диагноза не будет. Но они должны соединены быть в очном диалоге у этого сложного больного. Сложного - с точки зрения медицинской, конечно.
А вот если оценивать те истерические заявления, которые мы слышим со стороны супруги Навального...
- А надо ли оценивать?
- ... которая в очень хамской форме, по сути, обрывает заявления российских медиков... Это не имеет ничего общего с тем, в чем нуждается, на самом деле, больной.
Любящую жену сейчас должно волновать лишь одно, чтобы медики разобрались и сохранили здоровье, как она утверждает, ее любимого человека. Лучше бы она настаивала на том, чтобы медики все же собрались. Потому что - весь последующий период его выздоровления, а потом последующая реабилитация, невозможны без того, что надо иметь полную информацию о начале, о первых часах болезни, и так далее.
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