Прощай, наш любимый троллейбус! И здравствуй, музейный маршрут

В ближайшее время вместо двух современных троллейбусов на линию выйдут ретромодели Фото: Павел КЛОКОВ

Никогда бы не поверил, что буду так рад обычному троллейбусу. Синему как у Окуджавы. И колесящему на восток как у Цоя.

С недавних пор он неожиданно для себя стал музейным экспонатом. Как кнопочный телефон. Или пейджер. На смену пришли современные и более мобильные электробусы, которым не нужны провода и рожки. И у которых более плавный ход.

Жители Москвы, как водится, расстроились. Заявив, что уходит эпоха. И что с этим видом транспорта ассоциируется их молодость. В Ясеневе троллейбусу даже памятник поставили (чёрный, деревянный - с надписью «покойся с миром»).

Однако прогресс неумолим.

К тому же один маршрут специально для таких чувствительных в столице всё же оставили. Он кольцевой (а если смотреть на карте, то больше даже треугольный). Начинается на Комсомольской площади (со стороны Казанского вокзала). И там же заканчивается. Хотя и можно кататься по кругу, как по МЦК. По времени - это минут десять, пятнадцать. Остановки - станция метро «Красносельская», улица Нижняя Красносельская, Елоховская площадь, улица Новорязанская и вновь станция метро «Комсомольская».

Чтобы пассажиры понимали всю ценность момента, на троллейбусе крупными буквами написали «музейный маршрут». Некоторые прохожие фотографируют чудо-технику, которая стала таковой совсем недавно. И даже приветственно машут рукой.

Начиается маршрут рядом с Казанским вокзалом Фото: Павел КЛОКОВ

«МОЖЕТ, МЫ ЕЩЁ КОННЫЕ ПОВОЗКИ ВЕРНЁМ?..»

Короче, поехали.

Троллейбус с буковкой Т на экране тронулся, и сразу за ним, буквально дыша в рожки, стартовал электробус Т14. Мне показалось это символичным. Хотя я бы не сказал, что мы ехали на какой-нибудь колымаге, действительно, отслужившей свой век. Это вполне себе современный СВАРЗ-МАЗ. С такими же валидаторами, кондиционерами и бегущей строкой на мониторе. Единственное отличие - те самые штанги с проводами, которые сейчас уже вошли в историю. С ними, как говорят специалисты, одна морока. Контактная сеть очень чувствительная и на поврежденных участках дороги приходится притормаживать (чтоб рога не отвалились). На обгон с такими штуковинами тоже не пойдешь. Да и вопросы безопасности никто не отменял. Все-таки это электричество, требующее дополнительных мер по обслуживанию. Электробус при этом может даже развернуться, если требуется (ходит сейчас по 36 троллейбусным маршрутам, - прим. авт).

- И он более вместителен, - говорят в столичном Дептрансе. - И двигается почти бесшумно.

Короче, все факты против троллейбусика.

- Лошадку тоже было жалко в свое время, - заявил мне пассажир в форме охранника. - И ничего. На улицах только чище стало…

Как тут не вспомнить Есенина с его жеребенком? «Милый, милый, смешной дуралей, ну куда он, куда он гонится? Неужель он не знает, что живых коней победила стальная конница?»

Салон в троллейбусе почти такой же, как в электробусе (разве что USB-розеток нет) Фото: Павел КЛОКОВ

- Лично я разницы не ощущаю, - рассказал мне еще один пассажир, похожий на молодого Якубовича. - Главное, чтобы транспорт ходил регулярно. А остальное - всё лирика.

Я, кстати, надеялся, что прокачусь на ретротроллейбусе, который и должен был отправиться по этому маршруту. Но, увы, его пока не выпустили (обещают в ближайшее время). И по кругу ходят два современных.

Каких-то особенных видов в окне я не заметил (ну чтобы ехать в туристических целях). Богоявленский кафедральный собор, памятник Бауману, спортивная школа «Сокол», автобусный парк... И вот вы уже снова на площади трех вокзалов.

Новенький электробус из окна троллейбуса Фото: Павел КЛОКОВ

СПРАВКА «КП»

Маршрут Т - считается историческим, потому как в 1937 году на Новорязанской улице был открыт второй троллейбусный парк. Скоро там же планируется открыть Музей транспорта Москвы.

Интервал движения: 10 - 20 минут.

Время в пути: около 20 минут.

Режим работы: ежедневно с 8.30 до 20.00.

Оплата проезда: как и в любом общественном транспорте столицы.

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