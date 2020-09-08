Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке

Дмитрий Певцов выписан из больницы в Коммунарке Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актёр Дмитрий Певцов сообщил, что выписался из больницы в Коммунарке, в которую ранее был госпитализирован с пневмонией.

- Ну и всё, я дома. Слава богу. Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в посёлке Коммунарка и отдельно Денису Николаевичу и его заместителю Рустаму Казбековичу, - обратился Певцов к руководству клиники.

Он также поблагодарил в своём обращении в Instagram работников больницы, вынужденных "работать в скафандрах круглые сутки", за то, что они внимательно относится к пациентам.

- Низкий вам поклон и огромная благодарность за то внимание, с которым вы ко мне отнеслись, - также сказал народный артист.

Сайт KP.ru сообщал со ссылкой на директора московского театра "Ленком" Марка Варшавера, что Дмитрий Певцов был госпитализирован с воспалением лёгких. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Актёр чувствовал себя хорошо и в своём Instagram опроверг слухи о том, что он впал в кому.