Десять дней отдыхаем в январе и по три дня - на майские: как будем гулять в 2021 году

В январе нас ждут 10-дневные новогодние каникулы Фото: Евгения ГУСЕВА

Минтруд обнародовал проект постановления правительства о переносе выходных дней в следующем, 2021 году. Исходя из него, уже можно ориентироваться, как нам предстоит отдыхать.

Итак, в январе нас ждут 10-дневные новогодние каникулы — с 1 по 10 января. Напомним, что перед ними будет рабочее 31 декабря — это было уже утверждено вместе со всеми праздниками на 2020 год.

А вот следующее 31 января, в новом 2021 году, станет нерабочим днем — на него, как следует из проекта, переносится выходной с 3 января, которое выпадает на воскресенье. Чиновники, как и обещали, все-таки учли пожелания впредь не делать рабочим день, когда многие с друзьями ходят в баню, готовят оливье и вообще мало настроены продуктивно трудиться.

На майские отдыхать предлагается шесть дней: три дня на Первомай (с 1 по 3) и столько же в честь Дня Победы (с 8 по 10).

Трехдневные каникулы также ждут нас в феврале, марте и июне. А в ноябре гуляем аж четыре дня.

Предполагаемое праздничное расписание-2021

Январь: 1-10

Февраль: 21-23 (выходной с субботы 20 февраля переносится на понедельник 22 февраля)

Март: 6-8

Май: 1-3 и 8-10

Июнь: 12-14

Ноябрь: 4-7 (на пятницу 5 ноября переносится выходной с субботы 2 января, который совпадает с праздничным днем)

Декабрь: 31 (это пятница, но на нее переносится выходной с воскресенья 3 января, который тоже совпадает с праздничным днем)

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Пока это лишь проект, в котором содержится расписание выходных и праздничных дней, однако, вероятно, в нем изменится немногое (подробности)