Зачем на шапке помпон и для чего придумали маленький карман на джинсах

Помпоны спасали головы моряков от травм. Фото: Shutterstock

В окружающей нас действительности немало предметов, значения которых мы не очень понимаем. А ведь когда-то креативные умы планеты придумали их с определенной целью. Так, например, появился зазубренный край монет. Такой гурт спасал от подделки: в старину деньги изготавливали из драгметаллов. Злоумышленники переплавляли их, а краешки подрезали. С рифленым гуртом такое мошенничество было уже не провернуть.

Мы вспомнили и другие детали, об истинном назначении которых вы, скорее всего, не знали.

Шарик на головном уборе

Многие из нас уверены, что помпон из ниток придумали исключительно ради моды. Но нет, у помпона было куда как более важное предназначение. Некогда он был очень популярным элементом военной формы. Головные уборы французских моряков, украшенные помпоном, имели сугубо практическое применение. В тесных корабельных помещениях с низкими потолками травмы головы были не редкостью. Помпоны служили протектором и помогали смягчить удары о переборки. Времена изменились, корабли стали просторнее, а помпоны на беретах французских моряков до сих пор на своем месте.

Щетка вдоль эскалатора

Кое-кто во время движения даже пытается чистить обувь с ее помощью. Но напрасно: в ней собирается слишком много пыли. Щетка придумана для того, чтобы люди стояли подальше от края эскалатора. Ведь если в щель попадут детали одежды или шнурки, неприятностей не избежать.

Сейчас «пятачок» выполняет скорее декоративные функции. Фото: Shutterstock

«Пятачок» на рюкзаке

Сейчас большинство рюкзаков - вещи по большей части декоративные. Но изначально они предназначались для похода, экстремальных путешествий. А туда туристы всегда отправляются нагруженными под завязку. Так вот при помощи этих «пятачков» (эта деталь называется pig nose - «свиной нос») путешественники легко размещали некоторое дополнительное оборудование на своей спине, привязывая его веревками к рюкзаку. Руки освобождались! Это был своего рода карабин.

В маленькое отделение раньше вкладывали часы. Фото: Shutterstock

Мини-кармашек

Записные шутники сразу выдадут версию о том, что этот кармашек, имеющийся на всех фирменных джинсах, предназначен для презерватива. Ха-ха три раза, но нет. Второй по популярности ответ: для монет. Но тоже нет.

Первые джинсы Ливай Страус начал создавать еще в середине XIX века, карманчик же окончательно появился в 1902 году. Придумали его для карманных часов. Часы уменьшались в размерах, и карманчик «съеживался» вместе с ними. Потом часы переместились на руку, но многие джинсовые фирмы так и продолжают их пришивать. Ну ведь это красиво, правда?

Ну а заклепки были придуманы для того, чтобы увеличить носкость изделия. Их размещали на самых «проблемных» местах. Джинсы носили золотодобытчики, их карманы оттягивали мешочки с самородками. Заклепки поначалу были и на задних карманах. Но потом их убрали, чтобы они не мешали сидеть и не царапали мебель.

Поля в тетрадках и книгах

Учителя с удовольствием ставят на них оценки. Но поля придумали совсем не для этого. Они появились благодаря крысам! Эти вечно страждущие что-то погрызть существа с огромным удовольствием объедают и бумагу. В том случае если крыса или мышь покусится на тетрадь или книгу, пострадают, скорее всего, только края, то есть те самые поля. А вся важная информация останется в целости и сохранности.

Дырка на колпачке спасает жизни. Фото: Shutterstock

Колпачок от шариковой ручки с отверстием

Нет, конечно, все знают, для чего нужен колпачок. Чтобы не пачкать пенал, сумку и все вокруг. Но зачем в колпачке отверстие?

Оказывается, колпачки очень часто заглатывают любители грызть ручки. Чтобы все не закончилось летально, в колпачке предусмотрели отверстие. Отверстие убережет от всасывания колпачка в слизистую при отеке, который неизбежно начнется в результате такого несчастного случая.

Ящик под духовкой

Туда удобно складывать сковородки. А ведь шкафчик этот придуман с более хитрым прицелом. Разработчики моделей предполагали, что в него хозяйка будет ставить готовое блюдо, чтобы подольше сохранить его теплым. Такой вот холодильник наоборот!

Хлястик на пальто

Еще один привет военной форме. Хлястик помогал сделать фигуру солдата и офицера более подтянутой и бравой. К тому же военная одежда была трансформером: например, шинель, если отстегнуть хлястик, становилась одеялом. А еще под него можно было заправить длинные полы при форсировании водной преграды.

Лоскут с пуговицей

Вы наверняка отрезали от новой вещи малюсенький пакетик с небольшим лоскутом и пуговкой. Какие будут версии, для чего он? Для того чтобы сделать заплатку в случае фиаско? А вот и нет. Это своего рода тестер на то, как поведет себя ткань при стирке. Замочив его, вы можете легко понять, полиняет ли она. Или определить, не уменьшится ли в размерах, словно шагреневая кожа, если стирать ее в теплой воде. Ну и, конечно, станет понятно, будут ли шансы ее выгладить после стирки.