В России водители такси стали реже попадать в ДТП

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В России водители такси стали аккуратнее ездить за рулем и реже попадать в аварии. Об этом говорят данные страховых компаний о случаях ДТП в такси, которые проанализировал экспертный центр «Движение без опасности».

В исследовании сообщается, что число аварий с участием такси за последние два года снизилось на 28%. К таким выводам эксперты пришли, сравнив данные по страховым выплатам в сервисах такси за зимний период 2018/2019 с аналогичным периодом 2019/20202 года. Принципиально анализировались данные до начала пандемии коронавируса, так как во время самоизоляции авто на дорогах было значительно меньше.

КАМЕРЫ СЛЕДЯТ ЗА СКОРОСТЬЮ И МАНЕРОЙ ВОЖДЕНИЯ

Эксперты считают, что число аварий с участием такси уменьшилось благодаря тому, что агрегаторы начали активно внедрять различные технологии контроля для безопасности поездок - от идентификации машины до анализа поведения водителя за рулем. Например, агрегаторы устанавливают специальные системы мониторинга скорости. За водителями следят, чтобы не превышал скорость. Если скоростной режим выше, чем на 20 км в час, водитель получает сигнал «снизить скорость». Если таксист и дальше продолжает нарушать, доступ к заказам блокируется. Точно также умные технологии контролируют манеру вождения, следят за резкостью торможения и плавность вхождения в повороты. При неаккуратной езде устройство также предупреждает о необходимости ездить осторожнее, а при систематических нарушения водитель лишается заказов.

- Такие меры контроля не требуют оснащения машин дополнительными устройствами, а мониторинг полностью идет через мобильные приложения водителей. Первичные замеры по итогам первых лет работы показали, что подобный подход полностью оправдан. Число ДТП снизилось на треть, а количество тяжелых аварий, которые по оценкам страховых компаний требовали выплат свыше 100 тысяч рублей, в среднем снизилось на четверть год к году, - заявил Вадим Мельников, руководитель центра «Движение без опасности».

В исследовании уточняется, что для оценки аварийности такси в международной практике учитываются не только абсолютные значения ДТП, но и такие показатели как общее количество транспортных средств и интенсивность их использования.

- Данные о снижении аварий в такси приводятся в пересчете на млн км, так как во внимание принимался тот факт, что пробег такси в несколько раз больше, чем у личного транспорта, - добавили в экспертном центре.