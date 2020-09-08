Израильская компания выплатила хакерам $250 тысяч

Хакеры потребовали выкуп в размере нескольких сот тысяч долларов Фото: Shutterstock

Израильская компания по производству чипов Tower Semiconductor, акции которой котируются на нью-йоркской и тель-авивской фондовой биржах, подтвердила, что в минувшие выходные ее серверы были захвачены хакерами.

Хакеры потребовали выкуп в размере нескольких сот тысяч долларов. О способах захватах серверов, а также о национальной принадлежности хакеров пока ничего не сообщается.

Израильский сайт «Калкалист», специализирующийся на экономической тематике, сообщил, что сумма выкупа составляет $250000.

Дабы не останавливать производство, компания решила выплатить требуемую сумму. При этом, согласно требованиям биржи, она сообщила об этом происшествии.

Сумму выкупа покроет страховой полис, имеющийся у Tower Semiconductor и предусматривающий подобного рода непредвиденные расходы.

Заводы компании есть в Израиле и США. Tower Semiconductor поставляет чипы для ведущих корпораций мира.

Признание Tower Semiconductor – редкое событие. Как правило, пострадавшие от атак хакеров и выплачивающие выкуп киберпреступникам компании не распространяются и происшествии.