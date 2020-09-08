Суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП

Суд признал Михаила Ефремова виновным Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде Москвы оглашают приговор по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Судья Елена Абрамова объявила, что суд признал Михаила Ефремова виновным. Приговор зачитывают стоя. Слушают тоже стоя.

Судья Елена Абрамова зачитывает обвинительный приговор Михаилу Ефремову. Судя по всему, в нем не меньше 20 листов.

Она перечисляет обстоятельства смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова. Суд решил, что Ефремов совершил ДТП, сидя пьяным за рулем. Абрамова читает, как актер ехал по Садовому кольцу в состоянии алкогольного опьянения, как выехал на встречную полосу, вырезался в фургон курьера Сергея Захарова. Из родных погибшего в зале заседаний только родной брат Валерий Захаров.

В зал суда набились многочисленные друзья актера и репортеры. Сегодня скамеек тут нет: несколько часов, пока судья читает приговор, все присутствующие будут стоять. Таков закон.

Жена Ефремова встала аккурат напротив стола судьи. Лицо Софьи Кругликовой прикрыто медицинской маской, но очень бледное. Судя по всему, после услышанного ей стало плохо.