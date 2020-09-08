ВКонтакте запустила новую рекламную кампанию с фрешменами в главной роли

Именно в VK начинают свой путь музыканты, которые спустя время возглавляют российские хит-парады

ВКонтакте запустила в Москве и Петербурге рекламную кампанию музыкальной платформы. Она подчёркивает, что именно в VK начинают свой путь музыканты, которые спустя время возглавляют российские хит-парады.

Креативная концепция родилась внутри команды ВКонтакте. Слоганом стала фраза «За новой музыкой — ВКонтакте». Однако акцент в рекламе не на ней, а на исполнителях. В кампании участвуют everthe8, Ma Rose, TIHOTIHO, Андреграунд, Арсений Креститель, ДК Космос, Макбет и Маугли. Все они — фрешмены: в их официальных сообществах не больше 10 тысяч подписчиков, а у некоторых это число не доходит и до 200 человек.

Евгений Терских, руководитель креативной команды ВКонтакте:

«Большинству имена из нашей кампании пока ни о чём не говорят, но мы уверены, что ключевое слово — “пока”. Ведь когда-то мало кто знал Элджея и Монеточку, Noize MC и Гречку, Скриптонита и JONY. Но в своё время именно пользователи ВКонтакте первыми оценили их песни — и фрешмены стали звёздами. Поэтому в рекламной кампании мы обращаем внимание на музыкантов, в успех которых искренне верим. Так же, как и в успех сотен других исполнителей, которые публикуют своё творчество ВКонтакте. Мы же лишь помогаем артистам и слушателям встретить друг друга. Хотите раньше остальных узнавать о трендах локальной музыки, быть на острие индустрии и говорить “я слушал их до того, как это стало мейнстримом”? Приходите за новой музыкой ВКонтакте».

Ранее ВКонтакте представила новый формат рекомендаций в разделе музыки. Во вкладке «Для Вас» пользователям доступны плейлисты, треки в которых подбираются индивидуально и регулярно обновляются. В единой музыкальной экосистеме ВКонтакте, BOOM и ОК сейчас свыше 3,5 млн активных платных подписчиков.