Арестован сын актера Джона Малковича

Джон Малкович - номинант ряда престижных премий в области кинематографии, в том числе, «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Активисты движения Black Lives Matter (BLM) попытались сжечь здание профсоюза полиции в американском Портленде, подбадривая себя криками «Сжечь дотла!», а затем напали на охранявших его силовиков, используя в качестве метательных снарядов камни и бутылки.

Несколько протестующих были задержаны, среди них оказался и Леви Малкович - сын актера, режиссера и продюсера Джона Малковича, пишет New York Post.

О сыне актера известно, что ему 38 лет, работает инженером-программистом и, в отличие от отца, не имеет никакого отношения ни к театру, ни к кинематографу. Не унаследовал Леви Малкович и аполитичности своего знаменитого папы.

Джон Малкович - номинант ряда престижных премий в области кинематографии, в том числе, «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и других. На его счету - роли в более чем 100 фильмах, множестве спектаклей, более десятка продюсерских работ и три срежиссированных фильма.

Среди наиболее известных кинокартин с участием Джона Малковича: «Империя солнца», «Опасные связи», «О мышах и людях», «На линии огня», «Быть Джоном Малковичем», «Чемпион», «Бархатная бензопила» и др.