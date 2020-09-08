Полина Цветкова готовит ремейк «Дайкири» с новым звуком

Вслед за новой версией «Любишь – таешь» на всех площадках прогремит новый сингл группы «Я тебя лю…»

Группа «Дайкири», взорвавшая радиостанции в 2000-х годах хитом «Любишь – таешь», готовит долгожданное возвращение на большую сцену. Первым синглом возрожденного Полиной Цветковой и продюсером Андреем Пряжниковым проекта станет та самая песня «Любишь – таешь». Еще без малого 20 лет назад она занимала первые строчки ведущих российских хит-парадов, а теперь готова покорять чарты в новой, современной аранжировке. Сегодня сингл уже вовсю крутят на радио, а его цифровая премьера состоится 8 сентября 2020 года.

Саунд-продюсером новой версии хита стал основатель студии SweetMusicPro Александр Хук. По словам Полины Цветковой, у него получилось создать новое прочтение трека, сохранив настроение и стиль.

- Песня «Любишь – таешь» преследовала меня все эти годы, - рассказала Полина Цветкова. – Многие люди говорили мне, что это была очень классная песня, и нам обязательно нужно сделать ее по-новому. Я долгое время открещивалась от этой идеи: что было, то прошло. Но не так давно у меня возникло ощущение, что сейчас, на волне возрождения интереса к музыке конца 90-х - начала нулевых она может звучать вполне современно. Меня поддержали многие коллеги-музыканты, и мы решили сделать новое прочтение «Любишь – таешь». Получилось симпатично.

Полина говорит, что у них с Александром Хуком получилось придать хиту второе дыхание.

- Для меня в этой песне главное - свежесть, легкость, романтика и нежность. Такой же она осталась и сейчас, - уверена артистка. - Александру удалось сохранить нежное настроение песни, добавив в него современной выразительности.

Продюсер «Дайкири» Андрей Пряжников уверен, что возрожденный проект ждет такой же успех, что и в начале нулевых. Отличительной чертой группы всегда был хрустальный голос и рафинированная стильность песен — все это было решено оставить в новом «Дайкири», придав ему современное звучание.

- Получилось так, что старое «Дайкири», промчавшись, как комета, оставило о себе очень светлые, позитивные воспоминания у людей, - говорит продюсер. - Я прихожу на радио, и мне даже молодые сотрудники говорят: «Да, классно, мы помним». Поэтому в новом Daiquiri мы решили по-максимуму сохранить прежнее настроение.

Вслед за новой версией «Любишь – таешь» на всех площадках прогремит новый сингл группы «Я тебя лю…», написанный в этом году. Его релиз запланирован на середину осени.

- Стилистика этой песни не сильно отличается от того, что мы делали раньше, но это совсем новая вещь, - говорит Полина Цветкова. - Когда я услышала демо-версию трека, мне показалось, что это близко к тому, что мы делали. Все, кто слышал песню «Я тебя лю…», говорят, что это то же старое доброе «Дайкири», но звучит очень современно.

По словам певицы, все эти годы ей не хватало в своем творчестве именно таких песен – легких, свежих, романтичных. Поэтому для нее возрождение «Дайкири» значит очень много.

- Даже не верится, - признается Полина. - Я ведь с самого начала хотела делать именно такую музыку. У меня ощущение, словно не было этих лет.