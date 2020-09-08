Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии

Михаила Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаила Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Приговор актеру судья Елена Абрамова вынесла 8 сентября 2020 года - ровно через три месяца после трагедии, которая разделила жизнь артиста на "до" и "после". Артиста отправили в колонию общего режима на восемь лет. Срок, проведенный под домашним арестом, зачтется Ефремову. Два дня дома равно одному дню за решеткой.

После сегодняшнего судебного заседания Михаил Ефремов не вернулся домой. Пресненский суд Москвы приговорил актера к реальному сроку в восемь лет тюрьмы, потому артиста прямо из суда отправили в СИЗО. Ефремов слушал приговор, шатаясь, держался за стол. Кажется, он вот-вот упадет.

У здания суда с 11:00 дежурил автозак. Именно на нем осужденного доставят в исправительное учреждение. Вещи на случай неприятного исхода Ефремов с собой не взял. Однако их к зданию суда позже привез водитель Эльмана Пашаева. Как только началось заседание, парень заехал домой к актеру в Плотников переулок, где Михаил Олегович отбывал домашний арест, и взял сумку с вещами.

Что касается обвинительного приговора, то показания всех свидетелей со стороны обвинения и потерпевших суд признал достоверными и согласующимися между собой. А вот словам самого актера о том, что он ничего не помнит, вызвало у суда недоверие. В итоге суд не принял в качестве достоверных показания актера.

Суд также не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье. "Ефремов лично управлял автомобилем во время смертельного ДТП в центре Москвы и находился в нем один", - зачитала судья.

Суд признал недостоверными показания всех свидетелей со стороны защиты Ефремова - это трио Александр Кобец - Андрея Гаев - Теван Бадасян. "Других доказательств защита не представила", - отметила судья.

Абрамова рассказала про "пальчики". Кроме отпечатков Ефремова в его машине найдены следы других людей. "Однако, отпечатки пальцев обнаружены не на руле. Один отпечаток - на конверте, который лежал на сиденье автомобиля, второй и третий - на внешней стороне левой задней двери. Таким образом, установлено, что Ефремов в машине был один", - отчеканила судья.

Доводы Эльмана Пашаева о том, что погибший в результате аварии курьер Сергей Захаров сам мог нарушить ПДД, целиком опровергаются кадрами видеозаписей. То же самое относится и к рассуждениям защитника актера, что курьер мог погибнуть из-за переворачивания его фургона очевидцами. "Предоставленные доказательства это опровергают", - заверила Абрамова.

Никаких психических нарушений, которые могли бы мешать актеру осознавать свои действия, у него не выявлено. "В медицинской помощи, в том числе психиатров, Ефремов не нуждается", - зачитала приговор судья.

По приговору суда актер должен выплатить старшему сыну погибшего Виталию Захарову 800 тысяч рублей. 200 тысяч, которые актер перечислил каждому потерпевшему, тоже пошли в зачет.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Прокурор и сторона обвинения требовали для актера 11 лет колонии общего режима. Сам артист назвал данный срок "смертным приговором".

За время процесса звезда "Современника" успел попросить прощения у семьи погибшего водителя и выразил готовность помочь материально. Родственники Захарова так и не приняли извинений. 3 июля Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП. Во время начавшихся 5 августа судебных слушаний артист заявил о том, что ничего не помнит об аварии и заявил о раздвоении личности, сравнив себя с героями готической повести шотландского писателя Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". 3 сентября он все-таки признал вину в смертельной аварии.