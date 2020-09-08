«Мне удалили опухоль»: Роза Сябитова сообщила о сложной операции

Розе Сябитовой удалили доброкачественную опухоль. Фото: Первый канал

Роза Сябитова недавно, завершив съемки в выпусках «Давай поженимся!», 28 августа отправилась на плановую госпитализацию. Ведущей сделали запланированную операцию. Так вышло, что Роза, которая следила за своей фигурой и лицом – регулярно делала пластику и косметологические процедуры, лечила зубы, а вот женское здоровье немного запустила. Поэтому теперь Сябитовой удалили не только доброкачественную опухоль, но и матку. Но данные операции, когда они плановые (как у Сябитовой), по мнению врачей, не несут угрозы жизни и не влияют на качество жизни женщины в дальнейшем.

Роза Сябитова уже дома и сообщает в инстаграме о своем самочувствии и истории болезни: «Проблема в моей беспечности к здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на коронавирусе. А ведь есть и другие смертельно опасные враги. Например, те, что по женской части. И у меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган».

Сябитова уверена, что ей повезло, так как отловила она «болячку» вовремя: «Сейчас уже дома, и прохожу реабилитацию: свежий воздух, да и родные стены помогают. Слава Богу, «снаряд» прошёл по касательной, но хочу предупредить всех возрастных женщин, да и молодых это тоже касается, регулярно проходите обследование! Диспансеризацию ведь вообще можно бесплатно делать. Но немногие этим пользуются. Всем же известно, что намного легче, да и дешевле предупредить болезнь, чем устранять последствия и восстанавливать свой организм. Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу».

Розу оперировали гинекологи в хорошей частной клинике, и теперь она проходит курс восстановительного лечения и готовиться к работе. До следующих съемок время есть – на работу телеведущей только в конце сентября.