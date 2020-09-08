Попали в сети: 74 процента подростков не могут обойтись без смартфона или компьютера

Для детей онлайн далеко не так безобиден как может показаться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наступил учебный год, и дети после летнего перерыва снова уселись за компьютеры – учиться, развлекаться и общаться в социальных сетях. И после месяцев дистанционной учебы гаджеты еще плотнее вошли в нашу жизнь. И к сожалению, для детей онлайн далеко не так безобиден как может показаться.

ЗАВИСИМЫ ОТ УМНЫХ ЧАСОВ

Как показало недавнее исследование Лаборатории Касперского, почти 74 процента детей говорят, не могут обойтись без своего смартфона или компьютера. Среди подростков уровень зависимости от гаджетов еще выше – среди 11-14 летних ребят почти 84 процента не готовы отказаться от телефона. В привычку вошли даже умные часы – без них не мыслят жизни почти 17 процентов школьников!

- Дети прекрасно осознают, что они очень много времени проводят в интернете, это часть их повседневной жизни, - рассказывает руководитель направления по детской безопасности в интернете Лаборатории Касперского Андрей Сиденко. –Наши опросы показывают, что почти у трети детей были конфликты с родителями из-за этого. Но в большинстве случаев родители контролируют только время, проведенное в интернете, а не то, чем именно занят ребенок. И то, с возрастом этот контроль слабеет.

К слову, сами дети вовсе не спешат посвящать взрослых в детали своей виртуальной жизни. Больше 40 процентов ребят признались, что были моменты, когда они скрывали что-то от родителей – например, сайты, на которые они заходят, или фильмы, которые они смотрят онлайн. Ну и, конечно, время, которое школьники проводят в интернете.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Чем же дети так увлечены в Сети? С виду все просто: смотрят видео, играют в игры, общаются с друзьями (см. табличку). И львиная доля этих активностей происходит в социальных сетях – во Вконтакте, в Тик Токе, на Youtube. Уже в младших классах свои странички в соцсетях есть у 40 процентов детей, ну а в старшей школе свои аккаунты есть у всех поголовно. И это при том, что вообще-то, во всех социальных сетях есть ограничения по возрасту регистрации – где-то это 12 лет, где-то 14. Но для современных детей, которые разве что не родились со смартфоном в руках, это не проблема. Но вот мысль о том, что не надо вываливать в сеть всю подноготную о себе, для детей по-прежнему нова.

- Дети указывают очень много реальной информации о себе – у половины указан реальный возраст, больше трети размещают номер своей школы, каждый пятый постит фото, на которых видно обстановку в квартире, - перечисляет Андрей Сиденко. – Дети отмечают своих родственников, свое местонахождение, номера мобильного телефона – и в трети случаев вся эта информация открыта абсолютно для всех.

Эта открытость может дорого стоить – например, почти 20 процентов опрошенных ребят признались, что им приходилось жалеть о своих постах в социальных сетях. Многие сталкивались с кибертравлей, которая затем иногда перерастала и в обычную. И почти каждый третий ребенок общался в соцсетях с незнакомыми им в реальной жизни взрослыми – причем, некоторые еще и виделись с такими онлайн-друзьями вживую. Тут уж волей-неволей понадеешься, что попадется простой воришка, а не педофил.

ШОК-КОНТЕНТ

Но все-таки такие сомнительные знакомства не так часты. А вот те самые видео, которым дети посвящают столько времени, могут не менее серьезно отразиться на неокрепшей психике. Алгоритмы YouTube могут подсунуть ребенку в рекомендации жесткие видео, например, со сценами насилия. Более того, такие ролики иногда специально маскируются под детский контент. Например, самодельные мультики про поход свинки Пеппы к стоматологу-садисту могут серьезно напугать малыша. А ролики, где Человек-паук бьет принцессу Эльзу из «Холодного сердца» и вовсе тянут на сводку новостей о домашнем насилии. Ну а на сайтах с «пиратскими» видео и без этого хватает жести – начиная от рекламы онлайн-казино и заканчивая баннерами с порно.

- Почти треть родителей отмечали, что их ребенок хотя бы раз сталкивался с жестокими видео в интернете, причем, увидел их случайно, - приводит цифры Андрей Сиденко. – Больше всего таких случаев происходит с 7-10-летками. Но некоторые дети и сами признаются, что смотрят видео, которые бы не понравилось их родителям – таких почти 22 процента.

КУДА СМОТРЯТ РОДИТЕЛИ

Несмотря на все это, родители, прямо скажем, не особо контролируют детей в интернете. Например, почти половина ни разу не заходила на страницы своего ребенка в соцсетях. А еще треть не считает нужным даже ограничивать время в интернете. Но даже если вы относитесь к либеральным родителям и предоставляете чаду полную свободу в онлайне, стоит объяснить ему несколько правил цифровой безопасности. А вот малышам лучше сразу ограничить риски столкнуться с неприятностями в интернете – и установить специальные программы родительского контроля, которая не позволит ребенку случайно попасть на порносайт и заблокирует на Youtube видео с курением или насилием.

ВЫУЧИ И ПРИМЕНЯЙ

Правила цифровой безопасности для подростков:

V Никогда не указывай в Интернете свои реальные данные – имя, фамилию, возраст, школу, свое местоположение.

V Не общайся в сети с людьми, которых ты не знаешь в реальной жизни.

V Не принимай в друзья запросы от незнакомцев.

V Береги цифровую репутацию – провокационные фото и снимки не прибавят тебе популярности и навсегда останутся в интернете

V Ругательства, наркотики и курение под запретом как в реальной, так и в виртуальной жизни.

КСТАТИ

Чем заняты дети в интернете*

- Смотрят видео с приколами, смешные картинки и фото 70%

- Играют в игры 70%

- Общаются с друзьями 58%

- Смотрят фильмы и сериалы, слушают музыку 52%

- Готовятся к учебе 38%

- Ищут разную информацию, например, о фильмах или погоде 30%

- Читают новости, статьи, блоги 22%

- Делают покупки 6%

* по данным опроса Лаборатории Касперского

В ТЕМУ

В каких соцсетях у школьников есть аккаунты:

Вконтакте 86%

Instagram 60%

YouTube 45%

TikTok 37%

Одноклассники 27%

Facebook 21%

Snapchat 12%

Что делают папы-мамы для безопасного детского просмотра видео:

Разрешают смотреть только видео и мультфильмы из определенного списка 40%

Блокируют свободный поиск видео в интернете 17%

Позволяют смотреть видео только из специальных детских аккаунтов в приложениях 15%

Позволяют смотреть видео только в сервисах с лицензионным контентом 14%

Разрешают детям пользоваться только специальными детскими версиями сервисов (например, YouTube Kids) 13%

Скачивают ребенку видео на телефон или планшет без доступа к интернету 7%

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