Теннис с русским акцентом: Медведев и Рублев поборются в четвертьфинале турнира Большого шлема

Даниил Медведев вынес своего очередного соперника Френсиса Тиафо со счетом 3-0 (6:4; 6:1; 6:0) Фото: REUTERS

Такого в истории US Open еще не бывало. Сразу два наших теннисиста Даниил Медведев Андрей Рублев уверенно прошли четвертый круг и сыграют друг против друга в четвертьфинале турнира Большого шлема в Нью-Йорке.

Их игра впечатляет. Даниил Медведев (5-я ракетка мира) вынес своего очередного соперника Френсиса Тиафо (82) со счетом 3-0 (6:4; 6:1; 6:0). Таким образом, прошлогодний финалист US Open на этом турнире остался последним, кто не отдал вообще ни одного сета. Интересно, что после очередного обводного удара Медведева расстроенный Тиафо даже показал средний палец нашему теннисисту, но все это сочли это за шутку и не стали штрафовать темнокожего американца.

А вот Андрею Рублеву (14) достался гораздо более сложный соперник – игрок первой десятки Маттео Берреттини (8). Они уже встречались раньше четыре раза, и трижды побеждал итальянец. Но на этот раз Берреттини смог взять только первый сет, а затем инициативу перехватил Рублев - 3-1 (4:6; 6:3; 6:3; 6:3).

Все бы хорошо, но теперь нашим ребятам придется поспорить друг с другом за выход в следующий круг. А ведь после того, как Новака Джоковича сняли с турнира, за то, что он в сердцах запулил мячом в судью на линии, именно наши ребята выходят на первые роли. Правда в полуфинале один из них попадает на победителя пары А. де Минор - Доменик Тим (3). Австриец Тим тоже находится в великолепной форме и проиграл за четыре матча лишь один сет, бывшей 4-й ракетке мира Марину Чиличу.

И еще один любопытный момент – в двух других четвертьфиналах тоже будут играть русскоязычные теннисисты. Канадец Денис Шаповалов (17) встретится с бельгийцем Давидом Гофеном (10), а немец Александр Зверев (7) с хорватом Бораном Чоричем.

Денис Шаповалов - сын финалистки зимнего чемпионата СССР 1990 года, теннисистки из Львова Тессы Шаповаловой, и волейболиста Виктора Шаповалова. В 90-ых семья эмигрировала в Израиль, где и родился Денис, а потом переехала в Канаду. Мама тренировала своего сына до 13 лет.

А вот Александр Зверев – сын многократного чемпиона СССР по теннису Александра Зверева-старшего, который со своей женой Ириной и старшим сыном Михаилом переехали в Германию еще в 1991 году. В семье они разговаривают на русском, и теннисные болельщики не раз слышали, как отец и сын Зверевы общаются друг с другом во время матчей, не без помощи непечатных слов великого и могучего…

Даниил Медведев, кстати, тоже за словом в карман не лезет и порой устраивает на корте спектакли. Так что в отсутствие шумных зрителей на трибунах US Open, российские болельщики по ТВ смогут отчетливо услышать много знакомых слов.