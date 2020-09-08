Мария Колесникова задержана на границе: она пыталась бежать из Белоруссии или порвала паспорт, чтоб остаться?

Одна из лидеров противников Лукашенко задержана при попытке пересечения белорусско-украинской границы Фото: REUTERS

Началось с того, что самая яркая из оставшихся в Белоруссии лидеров оппозиции - Мария Колесникова пропала. 7 сентября она перестала отвечать на звонки. А кто-то вбросил «свидетельство», что видел, как Марию заталкивали в фургон с надписью «Связь». Белорусское МВД даже успело завести дело о ее пропаже и начать розыск.

А в ночь с 7 на 8 сентября Колесникова со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым обнаружились на погранпункте "Александровка" - на границе с Украиной.

По официальной версии белорусских властей, (ее опубликовало госагентство БелТА), Колесникова и ее спутники пытались выехать на Украину. Но, обнаружив на погранпереходе дополнительный пункт контроля, решили что это их отлавливают, запаниковали и начали буквально прорываться на автомобиле. При этом почему-то вытолкнули Колесникову из машины.

Мария была тут же задержана.

На месте происшествия был найден телефон с видеопризнанием одного из оппозиционеров, что они решили покинуть Белоруссию. Утверждается также, что у Кравцова и Родненкова имеется вид на жительство на Украине.

И совсем иная версия вскоре появилась с украинской стороны. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко объявил, что белорусские робеспьеры были выдворены из своей страны силой. Но Колесникова «оказалась смелой женщиной и порвала свой паспорт", чтобы не покидать Белоруссию.

Что же на самом деле произошло на границе Белоруссии и Украины мы, видимо, узнаем позже. Но факт, что Белоруссию покинули уже многие оппозиционеры: это и экс-кандидат в президенты Тихановская (уехала в Литву), и незарегистрированный кандидат в президенты Цепкало - (он колесит между Польшей и Германией), и экс-министр культуры Латушко (уехал в Польшу).

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