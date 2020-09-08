150 лет назад родился тот, для кого «Гранатовый браслет» был былью

Куприн обладал удивительной способностью как-то по-детски радоваться, и эта черта его характера очень трогала, в ней сказывалась чистота сердца и непосредственность

Есть писатели, упоминание имени которых не дает говорить гадости. Это про Толстого или Достоевского можно спорить, нравятся их произведения или не нравятся, хотя к славе обоих наши вкусы не добавят ничего. А есть те, которых или любят нежно, или не понимают с первой страницы, после чего закрывают книгу. Нежность или равнодушие, но не спор вокруг имени – это был удел Александра Куприна.

Он родился 7 сентября 1870 года, в селе Наровчат – старейшем в Пензенской губернии. Отец был дворянином и не самым удачливым чиновником, мать происходила из рода татарских князей. Отец умер через год после рождения, и мать переехала в Москву. Впоследствии каждый раз, когда речь шла о каких-нибудь происшествиях и даже «бесчинствах» (а это сопутствовало Куприну постоянно), Александр Иванович говорил о своем неуемном татарском нраве. Ему это нравилось, хотя жена его, женщина строгая, часто говорила, что он просто ищет предлог выпустить пар-дым-страсти и оправдать дурные привычки.

Его метания по миру, по партиям и по кабакам любого города, где он оказывался, сейчас уже воспринимаются весьма размыто временем, как акварель, где поручик куда-то мчится, красивый и подтянутый, и только шепот слышен зрительский, от дам: «Ах, какая выправка!».

Юрий Григорков, оказавшийся в 1919 году в Гельсингфорсе редактором «Новой русской жизни», с которой сотрудничал Куприн, вспоминал о первой встрече с писателем так:

- При первом же взгляде на Куприна я мгновенно понял, что он - исключение из этого закона о несоответствии внутреннего образа писателя с его внешностью.

Да, конечно, думал я, глядя на Куприна, это как раз тот самый человек, которого я ожидал встретить, которого я давно знаю и крепко люблю. И человек и писатель слиты в этом существе в одно неразрывное и нераздельное целое. Понятно, что в этом широком, красном от ветра и водки скуластом лице с длинными опущенными татарскими усами и острой бородкой, в этих раскосых маленьких "желтоватых глазах с зелеными ободками" есть что-то звериное. Конечно, это тот самый "древний, прекрасный, свободный" и мудрый зверь, которого я знаю с юности, который живет в радостном и глубоком общении с природой, в "беспечном соприкосновении с землей, травами, водой и солнцем".

150 лет назад родился тот, для кого «Гранатовый браслет» был былью

Чем больше я наблюдал за Куприным, пока он говорил со мною и ходил по комнате, тем более поражался, как тесно сплелись в этом интересном и живом человеке и как ясно видны были в его лице и походке самые противоположные свойства и качества человеческой души. И мягкая кошачья вкрадчивость хищника, и острый, пристальный взгляд охотника, и такой же пристальный, только в другие миры направленный, не видящий собеседника, взгляд мечтателя, "лунатика томного, пленника наваждения", и добродушие и жестокость, и деликатность и грубость, и лукавство и беспечность, и веселый задорный смех, и пронзительная грусть, и что-то изящное, благородное и смелое, и что-то детское, застенчиво-беспомощное, и удаль, и широта, и озорные огоньки в глазах, и во всем что-то неуловимо родное, ласковое, русское, любимое.

Широкоплечий, коренастый человек среднего роста с неизгладимыми следами стройной военной выправки. Как Ромашов, "всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях". Да, точность в движениях изумительная, чисто звериная. Но самое замечательное у Куприна -- это взгляд, когда он впервые смотрит на человека. Никогда не забуду первого его быстрого взгляда, который он на меня бросил. Это продолжалось одно мгновение, какую-то долю секунды, но мне казалось тогда, что это тянется без конца. Острый, сверлящий, холодный и жестокий взгляд вонзился в меня, как бурав, и стал вытягивать из меня все, что есть во мне характерного, всю мою сущность. Говорят, что так же рассматривал людей Лев Толстой. Ощущения в этот момент объекта наблюдения Куприна были не из приятных. Если бы пыль, втягиваемая в трубу пущенного в ход пылесоса, могла чувствовать, то ее ощущения, вероятно, были бы похожи на мои.

Когда прошла эта бесконечно долгая часть секунды, взгляд Куприна потух и лицо его приняло обычное для него приветливое и несколько застенчивое выражение.

Со свойственной мне бестактностью я часто приставал к Куприну и расспрашивал его: "А это вы взяли из жизни, А. И.?" Он отмахивался от меня, как большой меделянский пес отмахивается от пристающего к нему щенка: "Ну да, это из жизни". Но иногда и сам проговаривался. Раз сказал: "А Шурочку я потом встретил в Киеве, она очень постарела..."

В нашей газете одно время работал генерал Адариди, начальник той дивизии, в которой был полк, где служил капитан Куприн. Он говорил автору этих строк: "У меня была огромная папка, где были собраны все бесчинства капитана Куприна. Было бы интересно сравнить эту папку с повестью Куприна "Поединок". Мы нашли бы там всех его героев во главе с Ромашовым".

По первоначальному замыслу Ромашов должен был остаться жить, но потом он надоел Куприну, и он его убил.

Куприн очень любил больших собак. Он мне подарил свою фотографию, где держит за шею огромного меделянского пса. На фотографии его надпись: "Милому редактору, строптивый сотрудник. Ю. А. Григоркову -- А. Куприн".

Когда Куприн вернулся в Россию, где Советское правительство вернуло ему его дом в Гатчине, он как-то смотрел на прохождение солдат и говорил с восхищением: "Это все те же русские солдаты, та же хорошая выправка".

В это время нельзя было допустить и мысли о возможности возвращения Куприна в Советскую Россию. Но как-то вечером на террасе сидели М. А. Маклакова, покойный Н. Чебышев, Лазаревский, Рощин, моя семья и говорили об отъезде Алексея Толстого в СССР. И Куприн тогда сказал: Уехать, как Толстой, чтобы получать "крестишки иль местечки", -- это позор, но если бы я знал, что умираю, что непременно и скоро умру, то и я уехал бы на родину, чтобы лежать в родной земле".

Это желание Куприна полностью сбылось.

- А мой номер телефона вы помните? - спросил Куприн.

- Нет, к сожалению, не помню, - ответила я.

- Ну тогда я вам помогу, и вы никогда не забудете, - улыбаясь, сказал Куприн. - Вот послушайте: по бокам два старика, а в середине 18-летняя девушка.

- Что это? Армянская загадка?

- Нет, это мой телефон, - смеясь, ответил Куприн. - 0 18 0. И он был прав: после стольких лет я не забыла этого номера.

Куприн обладал удивительной способностью как-то по-детски радоваться, и эта черта его характера очень трогала, в ней сказывалась чистота сердца и непосредственность.