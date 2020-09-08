"Мишка, молись!": рыдающая жена простилась с Ефремовым

Михаила Ефремова заключили под стражу сразу после оглашения приговора Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Услышав приговор, пятая жена артиста Софья Кругликова едва не упала в обморок. На многодетной матери итак лица не было - ее поддерживала под руку супруга Ивана Охлобыстина. Но после вынесения приговора Соня разрыдалась и без сил упала на лавку.

Михаила Ефремова заключили под стражу сразу после оглашения приговора. Согласно вердикту суда, исправление артиста возможно только в условиях изоляции. Судья Елена Абрамова назначила актеру наказание в виде срока в колонии общего режима. Михаил Олеговича приговорили к восьми годам.

При вынесении приговора судья зачитала смягчающие обстоятельства: у Ефремова двое малолетних детей, признание вины и раскаяние, перечисление денег потерпевшим, награды, положительные характеристики, участие в благотворительности, а также тяжелое состояние здоровье. 200 тысяч, которые актер перечислил ранее каждому потерпевшему, тоже пошли ему в зачет.

Когда актера окружили сотрудники полиции и стали выводить его из зала суда, Ефремов стоял, шатаясь, держался за стол. Кажется, он вот-вот упадет.

Последнее напутствие жены Ефремова: «Мишка, молись!» Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жена артиста Софья Кругликова не выходила из зала до последнего. Под руки ее выела Оксана Арбузова - супруга Ивана Охлобыстина.

Софья из последних сил сдерживала слезы. Когда Ефремова вывели из зала заседаний она закричала: "Мишка, молись, Мишка". Едва артиста увели, она без сил упала на лавку в коридоре и разрыдалась, уткнувшись в плечо супруги Охлобыстина.

В руках у жены Ефремова был тоненький молитвенник. Женщина вытирала слезы.