Путин поддержал Байкал звонком в прямом эфире

Президент поддержал идею в ближайшие годы провести на федеральном уровне Год Байкала. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

После катастрофы в Тулуне Владимир Путин трижды прилетал в Иркутскую область, чтобы лично пообщаться с пострадавшими от паводка и проконтролировать ход восстановительных работ. Но и после того, как острая фаза прошла, президент продолжает держать ситуацию на контроле. Во вторник он в формате телемоста пообщался и с губернатором Иркутской области, и с жителями Тулуна.

- Я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объёме, у нынешнего губернатора сильная команда, - заявил Путин.

В Тулуне уже сделано очень много. С 1 сентября открылась школа на 1275 мест, благоустроена центральная улица, начинает работать новое инфекционное отделение городской больницы. Врио губернатора Игорь Кобзев доложил, что сейчас 75% жилых помещений, пострадавших от наводнения, отремонтированы, а остальные работы будут завершены до 30 ноября.

- По моим данным, отремонтировано пока 65% помещений, - заглянул в справку Путин. - Может быть, просто устаревшие данные?

- Сейчас идет активная приемка, и, скорее всего, данные уже новые, - подтвердил Кобзев. - До 30 ноября мы все равно все это завершим.

- Хорошо, но вы внимательно за этим проследите, пожалуйста, и, как вы сказали, в ноябре все должно быть завершено, - потребовал президент.

Одно из достижений Иркутской области в этом году - существенно удалось сократить незаконные рубки леса, благодаря чему жители региона не дышат дымом от пожаров, появившихся в результате поджогов черных лесорубов. Но Кобзев поднял еще одну «лесную тему», доложив Путину о подписании меморандума с РЖД и пообещав, что будет нести персональную ответственность за происходящее на Байкале.

- Важно, что отныне ни одно действие не будет произведено без экологического заключения и без обсуждения с общественностью, - сказал врио губернатора.

- Я так понимаю, что людей беспокоят вырубки, - согласился Путин и в прямом эфире позвонил главе РЖД Олегу Белозерову. - У меня на связи руководитель Иркутской области. По поводу вырубок леса при расширении БАМа и Транссиба вы все вопросы там закрыли?

Президент поручил Белозерову «находиться в самом тесном контакте» с руководством региона, муниципалитетов, с экологическими организациями и общественностью.

- Я вас прошу все договоренности исполнить, - попросил его Путин.

Президент поддержал идею Кобзева в ближайшие годы провести на федеральном уровне Год Байкала.

- Этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством, хотя идея хорошая, - сказал Путин. - Еще раз подчеркну: пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо. В прошлые десятилетия было допущено много ошибок.