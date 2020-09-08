"Covid-19 поселился у нас надолго": Чего ждать от коронавируса в сезон заболеваемости гриппом

В этом эпидсезоне медикам и всем нам придется сталкиваться одновременно с COVID-19, гриппом и другими ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приходом осени начинается новый эпидемиологический сезон респираторных вирусных инфекций. Его особенностям было посвящено выступление главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства России, доктора медицинских наук, профессора Владимира Никифорова, заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии при РНИМУ им. Пирогова. Доклад проходил в рамках Ежегодного всероссийского конгресса по инфекционным заболеваниям.

По мнению профессора Владимира Никифорова, в этом эпидсезоне медикам и всем нам придется сталкиваться одновременно с COVID-19, гриппом и другими ОРВИ.

- Все ждали, что COVID-19 зимой пришел, развернулся весной и что он к лету уйдет, но он решил не уходить, ему у нас понравилось, он явно поселился у нас надолго, - сообщил инфекционист Владимир Никифоров. - В последние месяцы в Москве стойкая заболеваемость COVID-19, где-то 600 – 700 человек в день, человек 400 госпитализируются. Никуда COVID-19 уходить не собирается, и никакой второй волны у нас нет, потому что, какая вторая волна, если первая не кончилась.

Как сообщил эксперт, осенью вероятность роста заболеваемости COVID-19 есть и связана она будет с тем, что начались занятия в школах и вузах.

- У нас с вами кривая заболеваемости поползет вверх. Поэтому сочетание гриппа и COVID-19, конечно, очень нежелательно. Я не думаю, что они друг друга будут гасить, они скорее друг друга будут потенциировать (взаимно усиливать – прим. Ред.). Поэтому, естественно, прививаться от гриппа нужно и прививаться нужно как можно раньше, - сообщил инфекционист Владимир Никифоров.

Эксперт обратил внимание на то, что штаммы гриппа в этом году не являются какими-то особенно страшными и заразными, мутации вируса произошли в рамках обычных сезонных изменений.

- Вакцина в этом году (от гриппа, - прим. ред.) уже четырехвалентная, то есть я не понимаю, почему делают упор на то, что в этом году три новых штамма гриппа. Они все равно из той же серии, это не какая-то критическая мутация, - утверждает Владимир Никифоров.

Также специалист считает, что вакцинироваться от гриппа нужно с умом и теми препаратами, которые имеют доказанную безопасность.

- Все противогриппозные вакцины на рынке прошли все стадии исследований, не важно, какую вы выберете, но я предлагаю все-таки четырехвалентную, потому что три или четыре штамма – разницы нет для иммунного ответа, с точки зрения нагрузки иммунологической, но все-таки защита от четырех штаммов вируса лучше, чем защита от трех, - напомнил эксперт.

В своем выступлении на конференции по инфекционным болезням Владимир Никифоров остановился на будущем коронавируса SARS-CoV-2. Циркуляция респираторных вирусов – круглогодичная и коронавирусы с нами «были, есть и будут», отметил специалист.

- Надеюсь, что COVID-19, в конце концов, деградирует до других простых ОРВИшных коронавирусов сезонных, которые вызывают ринофарингиты. Но боюсь, что он все-таки будет вести себя так, как грипп, то есть давать достаточно тяжелые формы, хотя и не в таких объемах, как мы это имели в апреле во время пика заболеваемости, - сообщил инфекционист Владимир Никифоров.

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