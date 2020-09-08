НАТО провоцирует «Северную войну» с Россией в Арктике?

Опасная военная возня США и других стран НАТО вокруг российского сектора Арктики и Северного морского пути в последнее время стала особенно интенсивной и вероломной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опасная военная возня США и других стран НАТО вокруг российского сектора Арктики и Северного морского пути в последнее время стала особенно интенсивной и вероломной. Тут вам и частые маневры во льдах у нашей границы, и провокационные полеты самолетов «на грани фола», и всплытия американских атомных подлодок через полынью. Сюда же стоить добавить и воинственные заявления некоторых американских политиков и генералов о том, международные правила судоходства в арктических широтах им не указ, - дескать, плевали мы на неоднократные предложения (и даже требования) Москвы договориться, наконец, о порядке прохода по Северному морскому пути (который, как известно, пролегает и через российские воды). Иными словами, как в Вашингтоне-Пентагоне решат, так и будет.

Температура противостояния «на макушке Земли» серьезно накаляется. Вот вам еще одно «свеженькое» подтверждение этому.

На днях на сайте ВМС Великобритании была опубликована информация о намерении кораблей НАТО провести операцию за Полярным кругом с целью продемонстрировать приверженность блока свободе навигации в регионе. В сообщении, в частности, говорится: действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, королевские военно-морские силы и их союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне.

Объявлено так же, что в операции будут задействованы фрегаты «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн» ВМС Великобритании, эскадренные миноносцы «Арли Берк» ВМС США и фрегат «Тур Хейердал» ВМС Норвегии при поддержке датских патрульных самолетов. Давайте попытаемся разобраться в сути этой опасной и лукавой натовской демагогии. Акцент, как мы видим, сделан на «свободе навигации в регионе». Иными словами, - где захотим, там и будем ходить. Получается, что кроме давно установленных международных правил судоходства, в которых все строго и четко оговаривается, НАТО устанавливает свои. К тому же на данный момент иностранные государства, планирующие проведение операции, НЕ УВЕДОМЛЯЛИ российскую сторону по официальным каналам международного сотрудничества о своих планах. Что является обязательной процедурой в таких случаях.

Тут вам и частые маневры во льдах у нашей границы, и провокационные полеты самолетов «на грани фола», и всплытия американских атомных подлодок через полынью. Фото: REUTERS

Более того, группа военных кораблей НАТО уже находится вблизи исключительной экономической зоны Российской Федерации. А начало провокационной операции НАТО против России задерживается из-за того, что Норвегия пока раздумывает, - влезать ей в это опасное дело или нет. Она пытается отказаться от манеров, но Вашингтон и Брюссель (где находится штаб НАТО) уже несколько дней «выкручивают ей руки». Однако норвежцы упираются, явно понимая, что ее втягивают в преступное дело против соседней страны.

Ну а теперь – о самом главном: что будет, если корабли НАТО все-таки нахально войдут в исключительную экономическую зону России в Арктике? Сначала российская сторона по военным или дипломатическим каналам предупредит лазутчиков о том, что они вошли в наши воды и потребует уйти вон. Если же натовские корабли не уберутся восвояси за пределы российской экономической зоны, наши истребители сначала «крылышками», а затем и трассерами поперек курса движения кораблей покажут им, что они вторглись в чужое пространство. Ну и, конечно, навстречу нарушителям выйдут боевые корабли Северного флота. Если все это не заставит нарушителей ретироваться, - будет открыт огонь на поражение. И как бы не пришлось говорить тогда о Северной войне, которая запросто может перерасти в мировую…

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