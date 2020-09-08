Путин нашел много общего с победителями «Лидеров России»

Глава государства поздравил лучших управленцев страны. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, работаю в Москве, - начала рассказ о себе одна из победительниц конкурса «Лидеры России».

- Я тоже родился и вырос в Санкт-Петербурге, а работаю в Москве. У нас много общего! - обрадовался Владимир Путин.

- Это приятно, - немного смутилась девушка.

Президент не в первый раз общается с победителями конкурса управленцев, но каждый раз переживает за них как в первый.

- Конкурс стал эффективно работающим системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать лучших управленцев, - поздравил всех с успехом Путин. - Грамотные управленцы, где бы они ни работали, нужны везде и всегда.

Больше карьерных успехов участников, главу государства поражали их домашние успехи. Физик Александр Самордак из Владивостока рассказал, что у него четверо детей, двое из которых родились совсем недавно, на что Путин отреагировал аплодисментами. Но еще большее впечатление произвела Мария Львова-Белова, занимающаяся выпускниками детских домов.

- Главным достижением я считаю свою большую семью, - сказала она. - У меня 17 детей: пятеро рожденных, четверо приемных и восемь ребят с инвалидностью под опекой.

- То, что делаете вы, могут делать только люди с большим сердцем, - отреагировал Путин. - Вы подаете пример миллионам людей, всем, кто вас видит.

Одна из участниц встречи обратилась к женщинам с призывом верить в себя и участвовать в подобных конкурсах.

- Я всячески поддерживаю то, что сейчас было сказано, - поддержал ее президент. - У нас всегда женщина пользовалась особым вниманием и почетом. Включение женщин в активную общественную жизнь - это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее.

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