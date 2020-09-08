Кучеров запрягает и вновь забивает: «Тампа-Бей Лайтинг» победила со счетом 8:2

Тампа победила в матче 8:2. Фото: REUTERS

Это была яркая игра в исполнении Никиты Кучерова! Российский нападающий «Тампы-Бей Лайтинг» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс» набрал 5 очков (гол и четыре голевые передачи), что позволило его команде победить 8:2.

Впрочем, результат встречи был предрешен еще в первом периоде, когда вратаря «островитян» Томаса Грайсса, пропустившего к 10-й минуте уже три шайбы, отправили на скамеечку запасных. Но и заменивший его Семен Варламов не смог сдержать удары «молний», в то время как его русский коллега из «Тампы» Андрей Василевский был в полном порядке.

Но надо признать, что команды на старте финальной серии Восточной конференции оказались в неравном положении. «Тампа» завершила свою полуфинальную серию против «Бостона» в пяти матчах еще 1 сентября. А хоккеисты «Айлендерс» бились с «Филадельфией» все 7 матчей и освободились только 6 сентября. Собственно, об этом и говорил Никита Кучеров, комментируя крупную победу.

- Перерыв пошёл нам на пользу. Мы отдохнули и сегодня вышли на лёд голодными, хорошо начали, эффективно сыграли спецбригады. Сейчас мы все играем с большой уверенностью в себе, - сказал лидер атак "Тампы".

Ну а тренеру «островитян», опытнейшему Барри Тротцу, теперь придется искать варианты, как вдохнуть силы в уставшую команду.

Кстати, Кучеров благодаря пяти очкам в матче, уже делит третье место среди бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли - 21 очко (5 голов + 16 передач). Попутно Куч побил пару клубных рекордов – по количество голевых передач в одном плей-офф (16), и голам в плей-офф за карьеру (34).

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