Федеральное правительство вернулось к обсуждению строительства нефтехимического комплекса в Находке

«Ведомости» сообщили, что федеральное правительство по поручению президента России Владимира Путина вернулось к обсуждению строительства нефтехимического нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК). Открытие ВНХК позволит создать порядка 100 тыс. новых рабочих мест и стабилизировать ситуацию на топливном рынке региона, сообщил 18 августа на встрече с президентом глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Нам нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет», – отмечал при этом глава нефтяной компании.

Развитие Дальнего Востока – задача общенационального масштаба, отмечал Путин. В июне 2020 г. президент поручил правительству до конца сентября утвердить национальную программу развития региона до 2035 г. Ее частью может стать проект «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке.

«Нужно создавать на Дальнем Востоке новые рабочие места», – написал президент на предложении по строительству ВНХК, сообщают источники газеты.

Отметим, что проект технически сложный, а потому крайне затратный. Для его развития потребуется привлечение стратегического партнера, признает представитель «Роснефти». Объем инвестиций он не раскрывает, однако ранее компания оценивала затраты в 1,5 трлн руб.

«Роснефть» пыталась реализовать проект на протяжении 10 лет, но в прошлом году официально исключила его из инвестпрограммы, признав нерентабельным. «Мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства», – заявил Сечин на встрече с главой государства.

Проект предполагает строительство двух очередей мощностью 12 млн т в год по нефти и 3,4 млн т по нефтехимическому сырью, морского порта с терминалами для нефти и продуктов нефтегазохимии, а также инфраструктурных объектов – железнодорожной ветки и электростанции.

«ВНХК создаст возможность для экспорта на перспективные азиатские рынки конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, стабилизирует топливный рынок региона, а также создаст новые генерирующие мощности для обеспечения нужд предприятия и Приморского края», – пояснил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По словам источника «Ведомостей», в правительстве, вопрос предоставления льгот проекту должен быть проработан до конца сентября.