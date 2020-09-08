Как укрепить здоровье донору крови: Выпущен справочник с рекомендациями врачей

Сборник посвящен донорам крови Фото: Артем КИЛЬКИН

Донор крови - человек, который спасает здоровье, а иногда и жизнь других. Но важно, чтобы и он сам оставался сильным и крепким. Как донору крови подготовить свой организм к донации и как поддержать здоровье после нее?

Брошюру с понятными ответами на главные вопросы выпустили Национальный фонд развития здравоохранения и Московский ресурсный центр по донорству крови - при поддержке Департамента труда и соцзащиты Москвы и Центра крови ФМБА России.

Из информационно-методического издания «Здоровье донора» можно узнать каковы основные правила подготовки к донации, чем полезен донору суп с чечевицей, почему не менее 7 часов в неделю необходимо гулять на свежем воздухе, в каких продуктах содержится витамин В12 - и ответы на многие другие вопросы, связанные с донацией и здоровым образом жизни вообще.

– В разделах, посвященных питанию донора, мы показываем примерные рационы блюд для различных периодов – за 72-24 часа до донации, в день донации, во время между кроводачами, – рассказала Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения,замруководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ.

Она также отметила, что в брошюре можно не только прочесть текст о правильном питании, но и посмотреть видеорецепты некоторых блюд. Для этого достаточно навести телефон на QR-коды на страницах.

- Более полно тема питания доноров будет раскрыта в тематической книге рецептов #донорутожевкусно, которая создается по материалам одноименного конкурса. Он продлится до 10 сентября, так что все желающие еще успеют принять в нем участие и представить свои рецепты на страницах первой кулинарной книги специально для доноров, - добавила Елена Стефанюк.

Буклет выйдет в двух изданиях: общероссийском и московском. Московский выпуск будет готов во второй половине сентября и в него дополнительно включат данные о работе столичных Центров здоровья.

А общероссийское издание доступно для скачивания уже сейчас в формате pdf по ссылке. Найти справочник «Здоровье донора» также можно на официальном сайте Национального фонда развития здравоохранения в разделе «Методические материалы», сайте молодежного донорского движения в разделе «Информационно-методические материалы» и в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

Справочник выпущен в рамках проекта, ставшего победителем конкурса грантов «Москва – добрый город».