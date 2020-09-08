Аншлаг в пластических клиниках: после карантина россияне массово пошли омолаживаться

После карантина россияне массово пошли омолаживаться. Фото: YAY/TASS

ВКЛАДЫВАЮТ ВО ВНЕШНОСТЬ

С конца марта по июнь дамы жестко экономили на индустрии красоты. Во-первых, все кругом было закрыто, во-вторых, ходить с новыми прическами было попросту некуда. Деньги тратили на запасы на «черный день», из оставшегося формировали «подушку безопасности» на случай потери доходов. После снятия большинства ограничительных мер салоны красоты, клиники пластической хирургии, салоны красоты и маникюрные переживают наплыв клиентов. В августе там наблюдается настоящий аншлаг.

Женщины и мужчины снова готовы вкладывать деньги в свою внешность. Об этом говорит тот факт, что выручка предприятий индустрии красоты где-то практически вернулась к показателям августа прошлого года, а где-то и вовсе ее превысила. При том, что 11% компаний все еще закрыто.

СРЕДНИЙ ЧЕК ОТ 1700 ДО 11 000

Так, по данным ИТ-компании «Эвотор» обороты салонов красоты по стране оказались всего на 2% ниже, чем в августе 2019, а средний чек вырос на 12% до 1715 рублей. В SPA -салонах получили тот же доход, а в клиниках эстетической медицины заработали даже больше денег, чем годом ранее.

Больше всего за имиджем стали следить в Ленинградской области, где средний чек салонов вырос на 34% до 1622 руб., и обороты поднялись на 3%. Не менее активно тратятся на себя в Московской области. Там оборот вырос на 16%, а средний чек на 18% (1514 руб.). В Москве компании в этой сфере заработали столько же, сколько и в прошлом году, но средний чек вырос на 8% до 2792 руб.

Также рост выручки зафиксирован Самарской, Новосибирской, Ростовской, областях. В минусе Свердловская и Челябинская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. Хуже всего дела в Нижегородской области, где салоны не добрали 29%. Зато почти везде вырос средний чек.

Что касается SPA-салонов, то пятая часть по-прежнему не работает, но те, что открыты, заработали всего на 1% меньше, чем в августе 2019-го. А средний чек показал рост на четверть. Пока грустят только владельцы московских и питерских салонов — там идет падение выручки на 21% и 16% соответственно. Клиентов меньше, но они тоже больше тратят.

Делать губы и колоть омолаживающие коктейли народ пошел не менее активно. Обороты клиник эстетической медицины в августе превысили прошлогодние на 4%, хотя после локдауна так и не открылись 14% клиник, работавших в начале марта. Каждая клиентка оставляла в среднем 11 374 руб., что на 6% больше, чем в 2019-м.

И пахнуть россияне тоже хотят изысканно. Магазины парфюмерии в августе нарастили выручку на 8% по сравнению с прошлым годом, хотя на конец месяца все еще не работало 4% точек. Средний чек парфюмерных вырос на 13% до 949 руб.

Просели только магазины косметики -4%. С учетом того, что 15% оставалось закрытыми.

ВМЕСТО ФИТНЕС-КЛУБОВ И ПУТЕШЕСТВИЙ ОТПРАВИЛИСЬ В SPA-САЛОН

- На выручку индустрии красоты по-прежнему влияет отложенный спрос, - считает Андрей Романенко, генеральный директор ИТ-компании «Эвотор». - Но в августе проявились и новые факторы роста трат на beauty-товары и услуги: офисные сотрудники начали возвращаться с «удаленки», а студенты и школьники готовились к началу учебного года. При этом везде заметно вырос средний чек. С одной стороны, это связано с ростом цен, а с другой — с возросшим желанием себя побаловать в условиях неопределенности и кризиса. Несмотря на падение платежеспособности россиян из-за пандемии, на красоте покупатели не экономили. Возросшие траты на услуги салонов красоты и парфюмерию компенсировали экономией на занятиях в фитнес-клубах, походах в рестораны, кинотеатры и туристических поездках.