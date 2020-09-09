Потерялся билет – победы нет? Когда для получения выигрыша в лотерею не нужен билет

Кадр из фильма "Спортлото 82"

История погони за счастливым билетиком из фильма «Спортлото-82» покорила сердца многих. Билет выиграл баснословную по тем временам сумму – 20 000 рублей, тогда как средняя зарплата молодого инженера составляла 100 рублей в месяц. По всем законам комедии он потерялся, и началась настоящая гонка, ведь кто предъявит его первым, тот и станет победителем. За 50 лет лотереи значительно изменились, сейчас это сложный IT-продукт. Поэтому встает вопрос, возможно ли повторение сюжета фильма в настоящее время? Разбираемся в этом материале.

Рассмотрим, к примеру, лотереи с трансляцией розыгрышей по ТВ. Печатные лотерейные билеты, которые можно купить в различных точках продаж, бывают двух видов: купоны и типографские билеты.

Купоны можно найти в продуктовых супермаркетах, салонах связи и АЗС. На них не указан номер тиража, потому что они могут пролежать на полке до покупки не один месяц. Сделано это, конечно, для удобства. Розыгрыши одних лотерей проходят раз в неделю, а некоторых – несколько раз в день. Если продавцы будут следить только за обновлением билетов на нужные тиражи, то у них не останется времени на другую работу.

Это купон. Здесь нет номера тиража. Купон станет билетом только после регистрации в базе данных при продаже. Фото предоставлено «Столото»

Чтобы с помощью купона принять участие в розыгрыше, билет нужно зарегистрировать в базе данных. Для этого продавец сканирует штрих-код и просит назвать номер телефона, к которому будет привязан билет. Выбирать тираж не получится – система автоматически зарегистрирует его на ближайший. Вся информация о билете содержится в чеке, который оформляется при покупке. Сам купон не представляет ценности, потому что выигрыш будет выплачен по коду, который придёт в случае победы по СМС, и по информации из чека.

С купоном ситуация из фильма не повторится, ведь даже если он вместе с чеком будет потерян, данные можно восстановить в личном кабинете участника. Главное – иметь доступ к номеру телефона, к которому привязан билет.

Но, как мы говорили, есть и другой вид билетов. Они называются типографскими, так как привязаны к определенному тиражу. После закрытия продаж на конкретный тираж все непроданные билеты утилизируются. Если победитель потеряет такой билет, то забрать выигрыш не получится.

Такие билеты продаются на почте и в лотерейных киосках. Понять, что вы держите в руках типографский билет, просто. Он обязательно содержит номер тиража и для его покупки не нужно указывать номер телефона.

Типографские билеты имеют повышенный уровень защиты от подделки. Они обладают уникальными атрибутами: гильоширной сеткой, штрих-кодом, QR-кодом, кодом пачки и так далее. Степень защиты билетов государственных лотерей сродни денежным знакам, поэтому их могут напечатать далеко не в каждой типографии. Оборудование и технологии в них исключают возможность подделки.

Это типографский билет. Здесь есть номер и дата тиража. Фото предоставлено «Столото»

Лицензию на производство лотерейных билетов имеют три типографии в России, которые расположены в подмосковном Серпухове, Новосибирске и Костроме. В Новосибирске печатают только билеты бестиражных (моментальных) лотерей.

То есть, потерять типографский билет и лишиться выигрыша, увы, можно, а вот подделать билет под выигрышный, даже зная его номер, – не получится. Ведь все билеты при оформлении выигрыша проходят обязательную экспертизу. Ее проводят лаборатория контроля качества и специалисты типографии. Срок проведения экспертизы установлен законодательно и составляет 45 дней. По билетам, прошедшим проверку, в течение полугода с момента обращения за выигрышем выплачивают призы. За соблюдением сроков и подлинности экспертизы следит ФНС.

Повторение сюжета фильма «Спортлото-82» сейчас возможно, но лишь частично, так как купоны и все электронные билеты, распространяемые на сайте «Столото» и в мобильном приложении, привязаны к номеру телефона участника. Однако типографские билеты не исключают такой вероятности, хотя за все время существовании государственных лотерей не было подобных случаев. Напротив, часто участники дарят друг другу билеты и искренне радуются победе близкого.