«Хочу понять творческий потенциал»: Евгений Марчелли стал худруком театра им.Моссовета

Известного режиссера уже представили коллективу. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

О том, что в театр им.Моссовета приходит новый худрук, было известно еще неделю назад. Но только сегодня глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский официально представил Евгения Марчелли коллективу.

«Я рад, что это назначение не является сюрпризом для многих из присутствующих, оно не спонтанное, не внезапное, - сказал Кибовский. - Я очень надеюсь, что это решение даст хороший результат на сцене театра Моссовета. С большим удовольствием представляю вам режиссера Евгения Марчелли, назначенного художественным руководителем».

В ответном слове Евгений Марчелли сказал, что у него за плечами большой опыт руководства театром, начиная с маленького на 250 мест в зрительном зале, с труппой в 25 человек и заканчивая Ярославским театром – достаточно большим, академическим, федеральным . Но в Москве он впервые в качестве худрука.

После скандала годичной давности, когда часть труппы Ярославского театра (им в то время руководил Марчелли) потребовала увольнения директора Алексея Туркалова (и он был уволен решением Владимира Мединского), а худруку (то есть Марчелли) был объявлен выговор за репутационные потери, за то, что не сумел решить конфликт в своем театре, и после этого он сам ушел со своего поста, Марчелли целый год был свободным художником.

И вроде бы уже насытился свободой и понял, что «театр это гораздо важнее, чем зайти в него на два месяца и реализовать какую-то творческую идею», то есть поставить спектакль.

- Я очень надеюсь, что мой приход в театр Моссовета даст дополнительный стимул в творческом развитии. Надеюсь, что мы вместе с Валентиной Тихоновной Панфиловой (нынешний директор) это сможем, - сказал Евгений Марчелли. - Она имеет огромный опыт работы, поможет мне сориентироваться. Я сейчас хочу очень аккуратно, очень нежно узнать театр, у меня сентябрь очень плотный месяц, потом я освободил все проекты, и буду внимательнейшим образом пытаться понять организм, в который я пришел. Каждый театр живет по своим внутренним законам. И поэтому, прежде чем делать любой шаг, я хочу сначала понять творческий потенциал. Я хочу просмотреть весь репертуар и дальше предложить какую-то реальную программу. Самое важное для меня в театре - получать радость и удовольствие от работы.