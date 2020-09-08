Вера Брежнева со слезами рассказала о своей болезни

Вера Брежнева не на шутку напугала своих поклонников Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева не на шутку напугала своих поклонников. Певица рассказала о своей болезни.

Вера Брежнева заболела пару дней назад, о чем поведала в блоге. "Я чего-то разболелась, второй день не могу собрать себя. Чувствую себя отвратительно", - пожаловалась певица.

Близкие и фанаты пожелали исполнительнице скорее пойти на поправку. Друзья поддерживают Брежневу трогательными посланиями. Одно из них довело звезду до слез.

"Увидела пост моего друга обо мне с хорошими словами, начала рыдать и не могу остановиться. Наверное, мне иногда нужно быть слабой, чтобы моя броня становилась тоньше и хорошие слова проникали глубоко в сердце", - поделилась Вера, чем еще сильнее растрогала публику.

Ранее вокалистка призналась, что ей предстоят многочисленные операции. Она намерена избавиться от всех родинок на своем теле. В том числе, и от той самой фирменной, у нижней губы. "В скором времени планирую удалить все родинки. Буду привыкать", - поделилась планами экс-солистка группы "ВИА Гра".

Вера также призналась, что, как и многие женщины, уже нашла у себя седые волосы. "Седые волосы уже давно есть. Маскируем. С натуральными уже не походишь", - откровенничает она.

Артистка давно говорит, что в повседневной жизни выглядит как обычная земная женщина. Звезда признается, что беречь фигуру ей также сложно, как и другим девушкам. Чтобы оставаться в форме, 38-летней звезде приходится ограничивать себя в еде и не забывать про физическую активность.