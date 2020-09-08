Соцсеть для путешественников и карты для незрячих: Какие проекты получили гранты Росмолодежи

Фото: предоставлено организаторами Форума «ОстроVа»

Подведены итоги грантового конкурса Росмолодежи. На поддержку 20 волонтерских проектов будут направлены более 14,5 миллионов рублей.

Имена победителей назвали в Южно-Сахалинске, на церемонии закрытия Всероссийского молодежного слета «ОстроVа-2020». Всего организаторы рассматривали 142 проекта со всей страны. Победители конкурса получат на воплощение в жизнь своих идей от 93 тысяч до 1 300 000 рублей.

Среди 20 проектов, названных лучшими - самые разные добровольческие инициативы. Многие связаны с образовательным направлением - чемпионат по робототехнике, чемпионат профессий среди дошкольников. Многие посвящены людям с особенностями здоровья - фестиваль для людей с ограниченными возможностями, Школа русского жестового языка, скалодром для развития детей с интеллектуальными нарушениями...

Так, проект «Коснись прошлого» поможет детям с нарушениями зрения лучше узнать историю. Его автор Иоганн Меркель когда-то сам учился в адаптивной школе города Омска и столкнулся с тем, что среди обучающих материалов не было карт, адаптированных для людей с особенностями здоровья.

Иоганн Меркель Фото: Наталья ТАРАСЕНКО

- Картографический материал — это очень важная составляющая образовательного процесса. Мы хотим начать с Великой Победы. По итогу проекта выйдут 10 сборников. В каждом будет по 10 карт. Каждая карта — это одно сражение из комплекса десяти сталинских ударов, победоносных сражений, — рассказал порталу Открытые НКО Иоганн.

Росмолодежь направит 400 тысяч рублей на поддержку проекта Центра творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива». Выпущенные сборники бесплатно передадут в адаптивные школы, музеи и библиотеки города Омска.

А в Благовещенске благодаря конкурсу готовятся к проведению городского фестиваля для людей с ограниченными возможностями. На поддержку проекта «Творчество Без Границ» выделено 93 тысячи рублей.

— К нам обращались люди с ограниченными возможностями и им было интересно стать участниками такого мероприятия, так и появилась идея организовать фестиваль. Они посетят мастер-классы, творческие площадки, смогут выступить на сцене и показать свои вокальные и танцевальные номера. Проект предполагает участие 100 человек из Амурской области. А сам фестиваль запланирован на 12 июня 2021 года, — сообщил изданию автор проекта, активист «Молодой гвардии» Евгений Мулявко.

Евгений Мулявко Фото: Наталья ТАРАСЕНКО

Проект «Профессиональный резерв 2020» из Рязани посвящен уволенным в запас военнослужащим. Его авторы хотят помочь с трудоустройством солдатам-срочникам, вернувшимся домой. С молодыми людьми начинают работать еще на призывном пункте, до начала службы:

— Это не просто трудоустройство, а социальная адаптация. Когда солдата призывают, мы его готовим к этому: проводим турниры по страйкболу, открытые тренировки по единоборствам. Проводим анкетирование на призывном пункте: узнаем об образовании, его хобби, увлечения, достижения. Ежеквартально во время службы запрашиваем характеристику и вносим данные в единый реестр призывников, который мы создали. Согласно его профпригодности, мы его рекомендуем на те предприятия в регионе, в рамках которых он будет полезен. Ребята получают качественные рабочие места, — сообщил "Открытым НКО" Председатель Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз Призывников России» Анзор Балкаров.

Анзор Балкаров. Фото: Наталья ТАРАСЕНКО

Проект в Рязани действует уже три года. Так, в 2018 году работу благодаря активистами получили 580 человек.

Самый большой грант - 1,3 миллиона рублей - выделен на создание «Туристической социальной сети MapKlap». Его придумал житель Сахалина Артём Прихода. Это настоящая социальная сеть для любителей путешествовать, для людей, которые хотят открывать родную страну.

Артём Прихода. Фото: Наталья ТАРАСЕНКО

В приложении можно будет строить туристические маршруты, рассказывать другим о городских событиях, создавать свои подборки достопримечательностей с описанием пути. А навигатор с искусственным интеллектом поможет проложить маршрут по труднодоступным местам.

— Люди смогут создать свое собственное событие. Например, Вы приехали на Сахалин и создали событие «Сахалин». Туда можно добавлять описания, фотографии мест, которые удалось посетить, сохранить или поделиться с другими своим маршрутом путешествия. Запуск приложения запланирован на конец года. Оно будет доступно на Android на iOS, — поделился с порталом Артём Прихода.

Автор хочет, чтобы люди могли организовывать отдых как в своем регионе, так и за его пределами. С помощью приложения можно будет построить туристические маршруты, рассказать о городских событиях, сделать подборки путешествий с описанием пути, достопримечательностей и интересных мест. Уникальный навигатор с искусственным интеллектом будет прокладывать маршруты по трудно доступным местам.

Другие проекты-победители:

проект «Синичкин день» Юртайкина Екатерина, сумма гранта 145 000 рублей;

проект «Школа русского жестового языка» Билоус Екатерина, сумма гранта 200 000 рублей;

проект «Sakhalin №3» Олехнович Александр, сумма гранта 260 000 рублей;

проект «Школьная экономическая Лига (#ШЭЛ)» Тамаев Исраил, сумма гранта 300 000 рублей;

проект «Клуб молодых семей «Мы вместе» Курчатова Виктория, сумма гранта 300 000 рублей;

проект «IV Сахалинский чемпионат по робототехнике» Попов Виктор, сумма гранта 700 000 рублей;

проект «Мир равных возможностей: профориентационный интенсив для детей с инвалидностью» Комаров Александр, сумма гранта 800 000 рублей;

проект «KidSkills: Чемпионат профессий среди дошкольников» Синютин Павел, сумма гранта 800 000 рублей;

проект «Интерактивный скалодром для развития детей с интеллектуальными нарушениями» Прудкий Руслан, сумма гранта 800 000 рублей;

проект «Выездная школа студенческого актива «Лидер СахГУ» Сидоренко Татьяна, сумма гранта 900 000 рублей;

проект «Основы начальной военной подготовки» Ахмадиев Даниил, сумма гранта 1 000 000 рублей;

проект «Дальневосточная Победа» Номоконов Константин, сумма гранта 1 000 000 рублей;

проект «Открытый фестиваль молодежных театров «Декабрьские вечера» Черенкова Ангелина, сумма гранта 1 000 000 рублей;

проект «Школа поисковика» Залозная Ольга, сумма гранта 1 100 000 рублей;

проект «Межрегиональный просветительский конкурс по молодежному благоустройству «Город, открытый тобой» Воронин Вадим, сумма гранта 1 200 000 рублей;

проект «Медиаэкспедиция «Чем жива Россия» Рычагова Анастасия, сумма гранта 1 300 000 рублей.