Заец жжот: какой будет следующая реформа русского языка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 100 лет назад большевики провели грандиозную реформу русского языка, упростив правила грамматики и орфографии. Именно тогда из языка исчезли буквы «ять», «фита», «и десятеричное». В 1956 году в орфографию вновь были внесены изменения, правда, не столь радикальные. Из словарей исчезли такие слова, как «ихний», «ложить», «нема», изменились правила написания ряда слов, в том числе наречий. Именно тогда и были утверждены действующие орфографические правила. Все дальнейшие попытки провести масштабную языковую реформу с треском проваливались.

НЕ СТАНЕМ ЕСТЬ ОГУРЦИ

Чуть меньше месяца назад в России была создана правительственная комиссия по русскому языку. Задачи перед ней стоят амбициозные — разработать целостную языковую политику, усовершенствовать правила орфографии и пунктуации, определить единые требования к созданию словарей и грамматик, содержащих нормы русского языка. Возглавил комиссию министр просвещения Сергей Кравцов. Кто войдет в комиссию, пока загадка, ее состав еще не утвержден.

У многих лингвистов создание правительственной комиссии вызвало недоумение: уж слишком разноплановые у нее цели. Одно дело государственная языковая политика, это однозначно чиновничья вотчина, другое дело — реформа правил орфографии. К тому же на протяжении многих лет существует орфографическая комиссия РАН, которая как раз разрабатывает и совершенствует правила орфографии.

Заниматься вопросами языкознания - дело для власти неблагодарное и рисковое, считает лингвист, филолог Михаил Эпштейн и напоминает слова Иосифа Бродского: язык древнее и могущественнее государства. Достаточно вспомнить, сколько издевок вызвала масштабная орфографическая реформа, затеянная в начале 1960-х Никитой Хрущевым. Будучи малообразованным и малограмотным, Хрущев очень стеснялся, что не может писать без ошибок, а потому выступал за упрощение правил русского языка. Если бы реформа состоялась, мы сегодня писали бы «о» после щипящих: «чорный», «жолтый», «жолудь», «жжот». После буквы «ц» шло бы «и» — «циган», «ципленок», «отци», «огурци». Заяц писался бы «заец», а брошюра - «брошура». Исчез бы мягкий знак в окончаниях слов, заканчивавшихся на «ж», «ч», «ш», «щ» - «доч», «мыш», «знаеш», «хочешь».

- В сентябре 1964 года эти предложения Государственной орфографической комиссии Академии наук были опубликованы — и встречены единодушным одобрением советского народа. Еще 12 октября газеты с восторгом писали о нововведениях, о грядущем неуклонном повышении грамотности. Но 14 октября состоялся пленум ЦК, на котором Хрущев был отрешен от власти. Вслед за его политической смертью сразу же приказала долго жить и реформа: вся пресса начала ее дружно высмеивать как проявление волюнтаризма, а мастера пера смело заявили, что не станут есть «огурци», - напоминает на своей странице в Facebook Михаил Эпштейн.

Лингвист, филолог Михаил Эпштейн. Фото: Youtube

Не случайно, Владимир Путин на заседании президентского Совета по русскому языку заметил, что изменения назрели, но никакого «вульгарного упрощенчества» в пунктуации и орфографии быть не должно.

ЗАЧЕМ НАМ «ЖАРЕНЫЙ» И «ЖАРЕННЫЙ»?

Тогда что же и зачем менять?

- Правила орфографии и пунктуации в русском языке довольно непоследовательны и иногда настолько сложны, что в них не разберешься, ни один школьник не в состоянии их запомнить. Речь о написании НЕ слитно и раздельно с прилагательными и наречиями, а также одного и двух Н в прилагательных и причастиях. Я на стороне умеренных реформаторов и считаю, что надо либо упростить правила, либо разрешить в написании вариативность, - рассказал «Комсомолке» лингвист, профессор РГГУ и Высшей школы экономики Максим Кронгауз.

- То есть менять орфографию из-за школьников, которые не могут вызубрить правила?

- Стимулом к реформе 1918 года тоже были как раз проблемы школьников, гимназистов. Об этой проблеме начали говорить еще раньше, в конце 19 века. Правила были настолько сложны, что учителя не справлялись с обучением, именно они и заговорили о реформе. Но ее боялись проводить. И провели лишь тогда, когда пришла другая власть, у которой была политическая воля. Население почти всегда против языковой реформы, при том, что школе и учителям она нужна. Если сейчас начать серьезные изменения, и разрешить, например, «жареный» всегда писать с одной «Н», это будет названо упрощением и деградацией языка. Поэтому с одной стороны всем так было бы проще, с другой - образованные люди не хотят терять то, что выучили — это их преимущество перед остальными.

Лингвист, профессор РГГУ и Высшей школы экономики Максим Кронгауз. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А как же тогда оценивать ЕГЭ по русскому, если допустить вариативность в написании?

- Вариативность не должна привести к хаосу, если ее не слишком много. Она подходит лишь для спорных случаев. А мы используем ЕГЭ как некоторый способ поймать негодяя, неуча и подсовываем школьникам как раз сложные случаи, потому что на них можно засыпаться. Делать это совершенно не обязательно.

Как рассказал «КП» Максим Кронгауз, периодически точечные изменения, упрощающие орфографию, все-таки вносятся. Делает это та самая орфографическая комиссия РАН.

- Например, в начале «нулевых» изменило свое написание слово «разыскной». Традиционно оно считалось исключением из правила: несмотря на безударную позицию, приставка писалась через «о» - «розыскной». Теперь это слово рекомендуется писать по общим правилам: то есть «разыскной». Но люди к этому до сих пор не вполне привыкли и пишут так, как их раньше учили. Даже это маленькое изменение в сторону правила и логики привело к разнобою, - замечает Кронгауз.

НУЖНЫ ЛИ В РУССКОМ СЛОВАРЕ «ЛЕНДИНГ» И «СПОЙЛЕР»?

– Мы пока не знаем ни будущих реальных полномочий правительственной комиссии по русскому языку, ни состава, ни конкретных задач. Судя по первому документу о создании комиссии, там нет самого страшного, чего можно было бы опасаться – слова «реформа». А «повышение уровня специалистов» и прочие благородные цели – кто же будет спорить с этим? Но только при условии, что специалистов, профессионалов в такой комиссии будет не меньше, чем чиновников, - замечает журналист, филолог, профессор Высшей школы экономики Марина Королёва.

- Должны ли мы беречь язык Пушкина или нужно быть современными и закреплять в словарях новые слова, в том числе англоязычного происхождения, например, такие, как хейтить, спамить, лендинг, спойлер?

Профессор Высшей школы экономики Марина Королёва. Фото: hse.ru

- Откройте «Евгения Онегина» или «Капитанскую дочку». Говорим ли мы на этом языке, пишем ли на нем? А весь двадцатый век, относительно недавний – разве он говорил на нем? Многие грамматические конструкции уже ушли «в архив», нуждаются в пояснениях, в комментариях. А приток новых слов как шел в пушкинские времена – тогда из французского в основном – так и сейчас продолжается. Закономерности те же: слово пришло, осмотрелось, начало обживаться, если в нем есть нужда – его начинают использовать все чаще и чаще, если нет – оно уходит. Процесс закрепления в словарях – другая история. Да, закреплять – но то, что прошло проверку временем (3-5 лет существования в языке).

Что касается чистоты русского языка, то, по мнению Марины Королевой, тут нужно действовать не запретами, а через привлечение внимания к теме.

- «Смотрите, как интересно – вот новое слово, что с ним будет дальше? А вот ошибка в ударении: вы тоже так говорите?». Люди, на самом деле, любят поговорить о языке – нужно только уметь задать в таких разговорах правильный тон. Не назидать, не обвинять, не занудствовать, не запрещать — это отвращает, - замечает Марина Королева.

АЛЛО, УЧИЛКА?

Я звоню в Нижний Новгород Татьяне Гартман — известной блогерше, называющей себя «училкой». Она прославилась роликами, в которых клеймит медийных персон и «тупых телевизионщиков» (ее определение) за неправильное произношение. Когда-то Татьяна Гартман преподавала русский язык в школе, сейчас работает в системе допобразования.

- Я руками и ногами за то, чтобы допускалось вариативное ударение в словах, в которых многие делают ошибку. Но тут сложно провести грань, до каких пор можно давать послабления. Я, например, согласна на вариативное произношение слова фетИш/фЕтиш, согласна на «послУшник» вместо «пОслушник», который на данный момент зафиксирован как эталонное произношение, хотя так никто не говорит. Я «за» «предвосхитИть» вместо «предвосхИтить» и за «оберЕг» вместо «Оберег» как дают словари, как единственно правильное ударение. А вот с произношением «звОнит» я ни за что не соглашусь. Здесь должны серьезно поработать филологи, фокус группы, чтобы выработать технологию по определению наиболее распространенных вариантов произношения и тогда уже вносить изменения в словари, - поделилась с корреспондентом «КП» Татьяна Гартман.

По мнению «училки» (кстати, с ней согласны многие лингвисты) наши словари жутко отстали от жизни. Предыдущий приказ о том, какие словари и справочники считать эталонными, был выпущен в 2009 году.

- За это время в нашей жизни появилось огромное количество новых вещей, которые нужно как-то называть. А сколько слов, связанных с компьютерной деятельностью! Директ, блогер, гуглить... Сейчас эти слова считаются нелитературными. Нужно внести их в словари, чтобы по ним появились нормы и люди их правильно употребляли, - замечает Татьяна Гартман.

ТОП-5 самых распространенных ошибок в устной речи. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Тест "КП": знаешь ли ты на самом деле русский язык?

Предлагаем проверить свои знания великого и могучего (подробности)