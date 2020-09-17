Пособие - выше, на пенсию - раньше

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экономика по всему миру в сложном положении. Карантин выбил из колеи многие отрасли, что не могло не повлиять на рост безработицы. И хотя ситуация в России немного лучше, чем в других странах, некоторые категории населения находятся в особой зоне риска. Среди них те люди, которым до пенсии осталось несколько лет. В случае потери работы найти новое место им гораздо сложнее. К счастью, для этой категории работников правительство предусмотрело льготные условия получения пособия по безработице и назначения досрочной пенсии.

Начнем по порядку. Допустим, предпенсионер (кому до пенсии осталось меньше пяти лет) теряет работу. Встав на учет в службе занятости, он получит не только возможность найти работу и пройти переквалификацию, но и получать повышенное пособие по безработице. Это 11 280 рублей вместо стандартных 8 000 (до конца 2020 года - 12 130 рублей). Но есть несколько нюансов.

• Стаж на последнем месте работы должен быть не меньше полугода. В противном случае будет минимальное пособие - 1500 рублей в месяц.

• В первые три месяца человек будет получать 75% от средней зарплаты, с 4-го по 7-й месяц - 60%, а с 8-го по 12-й - 45%. При этом в деньгах пособие не может превышать 11 280 рублей в месяц. Это максимум.

• Период выплаты пособия увеличивается, если человек отработал больше 20 лет (мужчины) или 25 лет (женщины). За каждый дополнительный год стажа прибавляют две недели выплаты пособия.

• «Сидеть» на повышенном пособии можно не больше 24 месяцев в течение трех лет.

Если предпенсионер понимает, что подходящей работы для него нет, он может подать заявление на назначение ему досрочной пенсии. Но все зависит от решения службы занятости. Она должна подтвердить, что человек действительно не может найти работу. К тому же, необходимо, чтобы совпало несколько обязательных условий:

• до пенсии остается не более двух лет;

• увольнение с работы было не по собственному желанию, а из-за ликвидации компании или сокращения штата;

• страховой стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

• накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2020 году это 18,6.

За первую половину года ПФР подтвердил право 1,2 млн граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы. Наибольший объем подтверждающих сведений направлен центрами занятости - на 932 тыс. предпенсионеров.