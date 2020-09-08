TikTok головного мозга

KP.RU запускает в TikTok серию онлайн-лекций о секретах нашего мозга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Какие тайны хранит в себе главный орган нашей нервной системы? На этот вопрос пытается ответить уже не одно поколение ученых. О секретах мозга и о его скрытых возможностях нам расскажут лучшие специалисты России в серии онлайн-лекций “Комсомолки” в TikTok.

Как позабыть о страхах и переживаниях, как тренировать память и контролировать свои эмоции? На эти и другие вопросы наших подписчиков в TikTok ответят психологи, математики, нейробиологи и другие выдающиеся ученые. Задать вопросы можно в комментариях к этой статье и в комментариях к анонсам лекций в нашем аккаунте в TikTok (@rukptok)

Кстати, в конце каждой лекции спикеры будут разыгрывать свои книги. Подарки получат те, кто внимательно их слушал и первыми правильно дадут ответ на вопрос лектора!

Сохраните себе расписание лекций и не пропускайте прямые эфиры в TikTok!

Пятница, 11 сентября, 17:00

Тема: Нейросвязи. Что управляет нашими решениями и мыслями?

Спикер: Филипп Хайтович - профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологий. эволюционный биолог.

Пятница, 18 сентября, 13:00

Тема: Как речь влияет на мозг?

Спикер: Лидия Малыгина - Кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель системы дистанционного обучения www.likbez.org

Пятница, 25 сентября, 13:30

Тема: Заблуждение и стереотипы. Как безопасно для себя поменять свое мышление и выйти из бесконечной гонки успеха.

Спикер: Надежда Гришанова - психолог-консультант, психосоматотерапевт.

Пятница, 2 октября, 17:00

Тема: Развитие памяти по методикам спецслужб

Спикер: Денис Букин - писатель, практикующий психолог

Пятница, 9 октября, 13:00

Тема: Несовершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью?

Спикер: Александр Невеев - психолог, экономист, кандидат психологических наук, эксперт по культам, сектам и деструктивным тренингам, специалист по когнитивным искажениям, популяризатор науки, психологии.

Пятница, 16 октября, 17:00

Тема: Откуда берутся эмоции и есть ли формула любви?

Спикер: Алексей Редозубов - Выпускник кафедры прикладной математики Ленинградского политехническго института, автор книг «Мозг напрокат», «Логика эмоций», «Логика мышления».

Пятница, 30 октября, 17:00

Тема: Искусственный интеллект VS человек. Какое будущее у нашего разума?

Спикер: Максим Федоров - Профессор, директор, Центр по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных, Сколковский институт науки и технологий