Павел Крашенинников - о приговоре Михаилу Ефремову: В этом «сериале» - сразу несколько трагедий. А вывод один - выпил, за руль не садись!

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

- Павел Владимирович, Михаилу Ефремову дали 8 лет. - общего режима. Как бы вы прокомментировали этот приговор? Удовлетворены ли вы - как гражданин?

- Ну, мне сложно говорить об удовлетворении. Здесь, очевидно, что сошлись одновременно сразу несколько трагедий.

- Что, конкретно, вы имеете ввиду?

- Я имею в виду, конечно, и то, что человек погиб. Но и с Ефремовым - это тоже трагедия... Здесь целая цепочка таких трагических обстоятельств.

Конечно, ужасно то, что произошло. (Напомню, что это статья 264 УК. Преступление совершено в состоянии опьянения.)

Я думаю, нам всем надо извлекать из этого уроки, в том числе тем, кто равнодушно наблюдает, как знакомые или родственники, друзья садятся за руль пьяными. Да и вообще, если даже посторонний нетрезвый человек на ваших глазах собирается управлять автомобилем - надо на это как-то реагировать.

Я уже не говорю про то, что самим ни в коем случае нельзя так делать. Выпил - не садись за руль!

- А как вам судебные заседания?

- Процесс вряд ли можно назвать каким-то нормальным. Потому что все, что происходило, вызывало удивление, это был такой целый «сериал».

- То есть? Вы имеете в виду эту публичность излишнюю?

- Я имею в виду все, что было. Такая была история, не очень приятная со всех сторон – ни с человеческой, ни с правовой. Но тут, скорее, больше вопросов. История завершилась, нам надо всем понять, что произошло.

- Павел Владимирович, мы вас знаем как автора многих книг по правоведению, которые не только у специалистов вызывают интерес (недавно еще одна книга вышла), но и у простых граждан. Скажите, в учебнике этот сюжет (если его можно так назвать) войдет, и - если да, то - под каким углом?

- Знаете, вполне возможно, потому что это статья, по сути, новая, изменение в 264-ю - Уголовного кодекса - было внесено совсем недавно.

А судебный процесс все наблюдали - почти в режиме реального времени. Поэтому я думаю, что да, это дело будет изучаться.

- А то, что - в режиме реального времени? Это поучительно, да?

- Я думаю, что это - в какой-то части поучительно. Но так, как судебный процесс освещали, вряд ли это было правильно. Но это мое мнение.

- А что вы имеете в виду?

- Если кратко, то я имею в виду все, что происходило во время процесса, а особенно вне процесса. Очень многие моменты удивляли. Повороты этого дела.

- Я могу догадаться, что вы имеете в виду. Что сначала - чистосердечное признание Ефремова, потом, по указке адвоката, какие-то новые измышления…

- Александр, это уже ваше добавление, не мое.

- Спасибо вам огромное.

- Наверняка будет еще апелляция. Будем смотреть, какая реакция, как все это будет дальше проходить, куда отправится отбывать срок осуждённый. Ну, и так далее.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

«Устроили цирк!» Жириновский рассказал, как Ефремов может выйти из тюрьмы через год

Политик жестко отругал адвоката Пашаева (подробности)

КСТАТИ

Роковая ошибка защиты Ефремова: "Доказав микроинфаркт, актер мог получить условный срок"

Александр Добровинский раскрыл карты (подробности)