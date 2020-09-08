Боец Сергей Харитонов - о возможном поединке с Емельяненко: «Предложения исчезли после боя с Магой Исмаиловым»

Многократный чемпион России по рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу Сергей Харитонов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов 11-го сентября проведёт поединок по правилам бокса с британцем Дэнни Уильямсом. Тем не менее, одним из самых ожидаемых боёв для Харитонова остаётся поединок с Александром Емельяненко.

Сергей Харитонов рассказал, почему этот бой стал практически невозможен. Всему виной недавнее поражение Емельяненко от Магомеда Исмаилова.

- На данный момент, бой с Емельяненко вообще не возможен. Я не против, но никакой промоушен не заинтересован в этом поединке. Если кто-то вдруг надумает провести, со мной свяжутся, - заявил Харитонов.

Предложения исчезли после боя с Магой Исмаиловым. Ни вы, ни я не знаем, где Александр. Куда он пропал?

Также Харитонов поделился планами о ближайшем будущем после дебютного боксёрского поединка:

- Пока о будущем ничего говорить не буду. Следующий поединок у меня по правилам ММА. Скорее всего, он пройдёт где-то за границей, через полтора-два месяца. Пока раскрывать все тайны не буду. А по боксу с удовольствием буду выступать. Мне это нравится.