Уйти от лишнего веса: начинается всероссийское соревнование по ходьбе

Самая простая и одна из самых полезных физических нагрузок позволит победителям не только улучшить свою форму, но и выиграть ценный приз Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эпоху пандемии коронавируса гиподинамия и избыточный вес бьют по нашему здоровью вместе с самим вирусом. Не всем и не всегда доступны и полезны бег или тренировки на тренажерах дома или в спортзалах, а вот ходьба – это универсальный способ поддержать форму, здоровье и активность.

Лига здоровья нации начинает общероссийское соревнование по фоновой ходьбе «Человек идущий». Соревнования пройдут в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 43-х регионах страны.

Как стать участником соревнования

Командные соревнования пройдут в два этапа. Предварительный этап – с 10 сентября по 10 октября 2020 года. Основной этап будет проходить с 15 октября по 15 ноября.

Если вы хотите присоединиться к соревнованию по ходьбе, то нужно собрать команду и подать заявку в Лигу здоровья нации через мобильное приложение «Человек идущий» (можно скачать его на сайте человекидущий.рф и в официальных магазинах приложений). Как только команда зарегистрирована, все участники скачивают и устанавливают мобильное приложение, через которое и будет идти подсчет шагов каждого участника соревнований в реальном времени. Там же можно будет увидеть рейтинг команд. Победители получат не просто отличную физическую форму, но и призы!

Чем полезна ходьба

Турнир ходоков проводится уже не первый год и участники признаются, что привычка ходить вырабатывается быстро, организм начинает лучше работать, дышится легче. Да и нервы становятся крепче, формируется стрессоустойчивость, нормализуется давление, появляется энергия, снижается лишний вес.

Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия отмечает, что ходьба – это естественный, привычный и физиологичный вид физической нагрузки для человека любого возраста и пола.

- У ходьбы практически нет противопоказаний, для нее не нужна специальная одежда, специальное оборудование и приспособления, - говорит Лео Бокерия. – С помощью геймификации (игровых элементов, - прим. ред.) ходьбы мы создаем мотивацию для того, чтобы люди заменили поездку на общественном транспорте на пешую прогулку, где-то отказались от лифта или эскалатора, вместо просмотра телевизора совершили вечерний променад. И тем самым не только улучшили свое самочувствие, но и внесли свой вклад в командный зачет соревнований.