"Глаз не оторвать": Юлия Высоцкая сразила наповал фигурой в мокром купальнике

Юлия Высоцкая вместе с супругом Андреем Кончаловским и сыном Петей отправилась в Италию Фото: Youtube

Юлия Высоцкая вместе с супругом Андреем Кончаловским и сыном Петей отправилась в Италию. 47-летняя актриса и ее именитый муж представили в рамках 77-го Венецианского кинофестиваля новый фильм "Дорогие товарищи". Высоцкая сыграла в картине главную роль.

Юлия Высоцкая накануне блистала на красной дорожке в Венеции в компании мужа Андрея Кончаловского и сына Пети. Актриса для выхода в свет выбрала черное шелковое платье с золотистым цветком. Режиссер и его наследник предстали в черных классических костюмах и белых сорочках. Многие обратили внимание, что 17-летний Петр заметно возмужал и перерос знаменитого отца.

После напряженного дня Юлия позволила себе расслабиться. Она разместила в блоге пляжное фото. В кадре звезда предстала в черном мокром купальнике на фоне бассейна, демонстрируя глубокое декольте и идеальную фигуру.

Фотография вызвала небывалый ажиотаж у поклонников. "Вы прекрасны. И талия в корсете!", "Круто", "Какая красотка", "Ваша красота и энергия вызывает восхищение", "Потрясающая фигурка", "Вы просто нереальная красотка! И с каждым годом все эффектнее и привлекательнее!", "Юлия, что Вы творите", "Юлечка, какая Вы стройная! Как Вам удается не есть всю эту вкуснятина, которую Вы готовите?", "Грейс Келли просто отдыхает... Звезда!", "Юля, восхищаюсь Вами и вдохновляюсь! Будьте счастливы, дорогая!", "Ну, это прямо глаз не оторвать, какая красота из воды поднимается", "Ах, эта женщина... Сведет с ума и мужчин, и женщин. Заряд вдохновения и женственности", "Какая же вы элегантная - даже в бассейне в купальнике", - пишут фолловеры.

Кстати, буквально несколько часов до этого зрители Венецианского кинофестиваля встретили овациями новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи". Картина рассказывает о расстреле демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Показ картины, вошедшей в основной конкурс фестиваля, прошел сразу на двух площадках кинобиеннале: в главном Большом зале Дворца кино и в соседнем зале Джардини. Всего же за два дня "Дорогих товарищей" покажут 15 раз.

Сам режиссер вот как говорит о своей новой работе: "Это рассказ о расстреле мирной демонстрации в 1962 году в Новочеркасске. Долгое время информация об этих событиях считалась государственной тайной. Смысл обращения к истории не в том, чтобы поделить все на черное и белое. Я в своих фильмах не даю ответов, а предлагаю вам найти их самим. Но я точно знаю, что историческая память помогает нам избежать ошибок прошлого в будущем. Явления сегодняшнего дня - результат событии прошедших дней. Послезавтра будет результатом того, что происходит с нами сегодня! Это нужно не забывать".