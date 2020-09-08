Александр Лукашенко: «Если я уйду, моих сторонников будут резать!»

Президент Белоруссии дал интервью российским журналистам Фото: REUTERS

В Минск на интервью с Александром Лукашенко приехали известные российские журналисты Маргарита Симоньян, Антон Верницкий, Евгений Рожков и Роман Бабаян.

Разговор шел 2 два часа и еще не опубликован, но журналисты уже пересказали некоторые ответы президента Белоруссии.

ОБ ОППОЗИЦИИ

«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа, - приводит слова Лукашенко главред радио «Говорит Москва». - Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Часть людей, которые сейчас протестуют просто не знают какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла!»

На встречу с Александром Лукашенко приехали главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, корреспондент Первого канала Антон Верницкий, ведущий «Вестей» на «России 1» Евгений Рожков и главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян. Фото: REUTERS

О КООРДИНАТОРАХ ПРОТЕСТА

«Все это глобализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим братом (я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя, - цитата телеграм-канала RT. - У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет! Даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Эту историю - это они затеяли. Господь с ними.

Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро политические события. И может все быть на ровном месте.

Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия».

Президент Белоруссии дал интервью российским журналистам Фото: REUTERS

ОБ АВТОМАТЕ

«Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца, - цитирует Лукашенко Роман Бабаян. - Да, я допускаю, что я пересидел. Но я четверть века работал на Беларусь. Я просто так не уйду. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!»

О ДЕЙСТВИЯХ СИЛОВИКОВ

- Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли государство. Это его истинное мнение, — процитировал слова Лукашенко Евгений Рожков.

Полностью интервью, которое продолжалось почти два часа, еще не опубликовано, но журналисты пересказали некоторые ответы президента Белоруссии. Фото: REUTERS

О РОССИИ И ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ

«Мы готовы провести реформу Конституции после этого не исключаю досрочных президентских выборов, - приводит слова Лукашенко главный редактор радио «Говорит Москва». - Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо чтобы реально заработали все институты и уже существующие проекты в рамках Союзного государства».

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