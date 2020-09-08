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Протесты в Белоруссии

Александр Лукашенко: «Если я уйду, моих сторонников будут резать!»

Президент Белоруссии дал интервью российским журналистам
Александр ИГОРЕВАлександр ИГОРЕВ
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Президент Белоруссии дал интервью российским журналистам

Президент Белоруссии дал интервью российским журналистам

Фото: REUTERS

В Минск на интервью с Александром Лукашенко приехали известные российские журналисты Маргарита Симоньян, Антон Верницкий, Евгений Рожков и Роман Бабаян.

Разговор шел 2 два часа и еще не опубликован, но журналисты уже пересказали некоторые ответы президента Белоруссии.

ОБ ОППОЗИЦИИ

«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа, - приводит слова Лукашенко главред радио «Говорит Москва». - Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Часть людей, которые сейчас протестуют просто не знают какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла!»

На встречу с Александром Лукашенко приехали главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, корреспондент Первого канала Антон Верницкий, ведущий «Вестей» на «России 1» Евгений Рожков и главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян.

На встречу с Александром Лукашенко приехали главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, корреспондент Первого канала Антон Верницкий, ведущий «Вестей» на «России 1» Евгений Рожков и главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Фото: REUTERS

О КООРДИНАТОРАХ ПРОТЕСТА

«Все это глобализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим братом (я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя, - цитата телеграм-канала RT. - У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет! Даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Эту историю - это они затеяли. Господь с ними.

Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро политические события. И может все быть на ровном месте.

Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия».

Президент Белоруссии дал интервью российским журналистам

Президент Белоруссии дал интервью российским журналистам

Фото: REUTERS

ОБ АВТОМАТЕ

«Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца, - цитирует Лукашенко Роман Бабаян. - Да, я допускаю, что я пересидел. Но я четверть века работал на Беларусь. Я просто так не уйду. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!»

О ДЕЙСТВИЯХ СИЛОВИКОВ

- Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли государство. Это его истинное мнение, — процитировал слова Лукашенко Евгений Рожков.

Полностью интервью, которое продолжалось почти два часа, еще не опубликовано, но журналисты пересказали некоторые ответы президента Белоруссии.

Полностью интервью, которое продолжалось почти два часа, еще не опубликовано, но журналисты пересказали некоторые ответы президента Белоруссии.

Фото: REUTERS

О РОССИИ И ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ

«Мы готовы провести реформу Конституции после этого не исключаю досрочных президентских выборов, - приводит слова Лукашенко главный редактор радио «Говорит Москва». - Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо чтобы реально заработали все институты и уже существующие проекты в рамках Союзного государства».

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