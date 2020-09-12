В Москве наградят победителей конкурса «Спасибо маленькому герою»

Конкурс «Спасибо маленькому герою» проходит уже третий год Фото: предоставлено БФ «Спешите делать добро!»

«Спасибо маленькому герою» - это всероссийский творческий конкурс для школьников, посвященный памяти детей и подростков, которые воевали и работали в тылу в годы Великой Отечественной войны.

19 сентября в Музее Победы в Москве пройдет церемония награждения победителей этого конкурса. Его третий год подряд проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», а со-организаторами конкурса выступают Музей Победы, Почта России, РГДБ и Национальная родительская ассоциация.

В этом году на конкурс пришло более 4 тысяч работ, не только из России, но и из-за рубежа. Среди них - рисунки, рассказы, фотоколлажи, интервью с ветеранами, мини-фильмы, постановочные сюжеты, анимация, рисунки, стихи. Организаторы надеются, что, создавая творческие работы, современные школьники лучше узнают историю Великой Отечественной, задумаются о судьбах своих сверстников, которым пришлось в годы войны наряду со взрослыми ковать Победу.

- Несмотря на режим самоизоляции, в период которого проходил сбор конкурсных работ, дети, родители и педагоги нашли время и силы, чтобы подготовить очень трогательные, вдумчивые, глубокие по смыслу работы. Впервые за три года Жюри признало лучшими 160 работ (!), которые вошли в Сборник «Спасибо маленькому герою в Год Памяти и Славы», который размещен на официальном сайте проекта detigeroi.ru и доступен для просмотра и скачивания, - отметила президент фонда, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

В церемонии награждения примут участие артисты, музыканты и общественные деятели, поддерживающие проект «Маленькие герои большой войны» и участвовавшие в записи мультимедийного диска «75 подвигов детей героев в честь 75-летия Победы».

В Музее Победы также пройдет торжественное гашение коллекционных открыток, выпущенных «Почтой России» тиражом 2 000 экземпляров по рисункам 10 победителей конкурса в номинации «Рисунок». В церемонии гашения примут участие Оксана Федорова, директор Музея Победы Александр Школьник и директор макрорегиона Москва АО «Почта России» Дмитрий Адушев.

Затем эти открытки отправятся в самые отдаленные уголки России – ветеранам и их потомкам - в знак вечной признательности героям, отвоевавшим мир для родной земли.

В этот же день в Музее Победы откроется выставка художника Владимира Саушина «Война глазами художника». Здесь будут представлены 25 картин, созданных мастером в годы войны, и ставших впоследствии основой для декораций культового фильма «Батальоны просят огня». Откроет выставку сын художника Александр Саушин, член Союза художников СССР, лауреат премии ТЭФИ, художник-постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпийский Игр 1980 года в Москве, художник-постановщик программы «Спокойной ночи, малыши».